На Львівщині чоловік ухилився від мобілізації через бажання зачати дитину: як покарали

Чоловік визнав у суді провину та назвав декілька причин, чому не з'явився у військкомат. Він пояснив, що проходить із дружиною тривале та дороге лікування, адже вони хочуть зачати дитину.

На Львівщині судили чоловіка, який не прийшов за викликом у військкомат через те, що психологічно не готовий та проходить лікування з дружиною для зачаття дитини. Про це йдеться у вироку Стрийського міськрайонного суду Львівської області.

Зазначається, що ухилянт пройшов військово-лікарську комісію та був визнаний здоровим і придатним до служби. Йому видали повістку про виклик у військкомат для відправлення у військову частину.

Чоловік підписався в отриманні повістки, однак до територіального центру комплектування він не прибув, про що він зізнався у суді.

У суді чоловік назвав декілька причин, чому вирішив ухилитися від мобілізації. Зокрема, однією з причин є те, що він ніколи не тримав зброю у руках, за своїми особистими переконаннями не може цього зробити та й психологічно до цього не готовий.

Окрім того, ухилянт зазначив, що він з дружиною проходить тривале та дороге лікування для зачаття дитини. За його словами, вони хочуть здорову дитину, а переривання лікування не принесе бажаних результатів.

Тому чоловік попросив суд не ув’язнювати, а призначити покарання, яке дозволить надалі працювати та бути корисним для держави в інший спосіб.

Розглянувши матеріали справи суд визнав чоловіка винним в ухиленні від призову на військову службу та призначив три роки ув’язнення. Однак його звільнили від відбування покарання призначивши один рік іспитового строку.

Нагадаємо, суд на три роки ув’язнив чоловіка, який ухилився від мобілізації, адже його брат вже проходить службу та "цього є достатньо".

Також на Волині судили чоловіка, який не прийшов до військкомату через те, що був п’яним. У суді він визнав свою вину у скоєному та попросив надати можливість піти на службу до Збройних сил України.