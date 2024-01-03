ССО скоригували вогонь HIMARS по екіпажу БпАК ZALA: яких втрат зазнав ворог (відео)

За допомогою дрона українські військові помітили російський БпАК ZALA та екіпаж. Після влучного удару противник зазнав втрат, а в небо здійнявся густий дим.

Бійці Сил Спеціальних операцій скоригували вогонь HIMARS по російському екіпажу БпАК ZALA на Запорізькому напрямку. Про це повідомили в пресслужбі ССО в Telegram.

"На Запорізькому напрямку оператори одного з підрозділів ССО виявили екіпаж БпАК ZALA противника, який намагався провести розвідувальні дії", — йдеться у повідомленні.

Українські оператори навели та скоригували вогонь HIMARS артилерійського підрозділу Збройних сил України по ворожій цілі, в результаті вогневого ураження було знищено екіпаж БпАК, їхній транспорт та сам безпілотний літальний апарат.

У пресслужбі ССО опублікували відео, на якому показали, як українські військові зафіксували російський безпілотник ZALA під час приземлення. Після чого до апарату підійшли двоє російських військових. У цей момент оператори ССО навели вогонь HIMARS по ворогу. В результаті відбувся вибух, у небо здійнявся густий дим, а противник зазнав втрат в особовому складі та техніці.

Нагадаємо, 2 січня стало відомо, що українські бійці знищили новітній російський комплекс артилерійської розвідки "Ястреб-АВ" вартістю 250 мільйонів доларів. Це вдалося зробити за допомогою американської реактивної установки М142 HIMARS.

Того ж дня український журналіст Юрій Бутусов повідомив, що на Запорізькому напрямку російська БМД потрапила під обстріл та підірвалася на міні. З його слів, 15-та бригада Нацгвардії України "Кара-Даг" працювала над знищенням російської техніки.