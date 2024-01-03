"Ніколи не бачили такого попиту": Захід вишикувався в чергу за зброєю на роки вперед, – WSJ

Для виготовлення одного ЗРК NASAMS потрібно два роки, але проблема полягає в тому, що до виробництва залучено понад 1000 компаній, а цієї тисячі компанії ще тисячі субпідрядників. Сучасна логістика надзвичайно ускладнена.

Поки в Україні палає повномасштабна війна низка країн Заходу вишукалася в чергу за ракетами за ЗРК через потенційні загрози з боку Китаю та РФ. Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Норвезька компанія KONSBERG виробляє ЗРК NASAMS, які захищають Білий дім, а також Україну. Коли його вперше розгорнули в Україні, він демонстрував 100% ефективність. Нині замовлення для виробника розписані на роки вперед через бажання багатьох країн придбати засоби ППО для себе. На виробництво одного ЗРК потрібно два роки.

"Я ніколи не бачив такого великого попиту", — заявив Ейрік Лі, президент оборонного підрозділу Kongsberg.

Війна в Україні показала недоліки Заходу у швидкості виробництва великої кількості зброї в умовах повномасштабних бойових дій. Особливо гостро стоїть ситуація з зенітними ракетами та комплексами до них. Норвезький виробник перейшов на 24-годинний семиденний робочий день та залучає працівників навіть на свята, коли раніше ці дні використовували для обслуговування потужностей. Але і цього недостатньо.

Як працює ЗРК NASAMS Фото: The Wall Street Journal

Одна з проблем полягає в тому, що сучасна зброя надзвичайно складна й складається з тисяч елементів. Більшу частину Kongsberg не виробляє. Ланцюжок постачань складається з понад 1000 компаній на двох континентах. Зокрема RTX постачає радіолокаційні станції та ракети для NASAMS.

AIM-120 AMRAAM протиракета для ЗРК NASAMS Фото: The Wall Street Journal

"Нам постачають компанії з власними ланцюгами постачання, які, своєю чергою, мають свої ланцюги постачання, які мають свої ланцюги постачання, аж до самої шахти, де видобуваються основні ресурси", — пояснює Лі.

А окрім цього в оборонній сфері існує дефіцит робочої сили зі спеціальними навичками. На думку деяких аналітиків, Захід стикнувся з такими обмеженнями, ймовірно, вперше з часів Корейської війни. Зараз 10 найбільших західних оборонних компаній мають замовлень на понад 730 млрд доларів, що на 57% більше, ніж на кінець 2017 року.

Кількість замовлень у порівнянні з 2017, 2021 та 2023 роками Фото: WSJ

Проблеми з виробництвом має й компанія RTX. Їм треба 4 роки, щоб подвоїти виробництво ракет Javelin та Stinger — це вдвічі більше, ніж спершу очікувалось. Причина тому дефіцит твердотільних ракетних двигунів і це дуже поширена проблема для галузі.

"Ми не маємо такої можливості", — сказав представник Пентагону Майкл Ваккаро, коли спробував відстежити, чи можна обійти вузькі місця в ланцюжку постачання.

Нагадаємо, 1 січня президент Зеленський подякував Канаді за нові ЗРК NASAMS та ракети до них.

20 листопада ЗМІ назвали, які системи ППО захищають Київ від ракетних ударів окупантів.