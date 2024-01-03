"Безглузда промова": експерт розповів, що приховує новорічна промова Путіна (відео)

Політтехнолог Михайло Шейтельман заявив, що одна сила в Кремлі виступає за те, щоб Путін не говорив про війну, тоді як інша хоче, щоб президент РФ говорив весь час про неї.

Новорічна промова президента РФ Володимира Путіна напередодні 2024 року є результатом компромісу різних сторін у Кремлі. Про це в інтерв'ю "24 каналу" заявив політтехнолог Михайло Шейтельман.

Він зазначив, що Путін говорив трохи більше трьох хвилин. Минулого року він говорив близько 9 хвилин, нібито щось пояснюючи росіянам. Однак його останній новорічний виступ — безглуздий.

"Це була абсолютно безглузда промова, яку міг би проголосити будь-який тамада", — сказав політтехнолог.

Шейтельман також припустив, що текст промови — є компромісним варіантом між різними силами в Кремлі. Так, одна сила виступає за те, щоб Путін не говорив про війну, тоді як інша хоче, щоб президент РФ говорив весь час про неї.

Крім того, промову записав також колишній президент РФ Дмитро Медведєв. За словами Шейтельмана, він якраз говорив про війну в Україні, про геополітичні інтереси Москви.

"З вуст Медведєва це звучало особливо комічно. Але факт, що хтось в адміністрації зрозумів, що цього не вистачає в промові Путіна і вирішив випустити Медведєва", — зазначив експерт.

Михайло Шейтельман про новорічне звернення Путіна (дивитися з 9 хвилини)

Нагадаємо, що в ISW проаналізували заяви Путіна про "справжніх ворогів" РФ. Так, у перший день нового року Путін відвідав російських військових в одному з госпіталів Москви, де заявив, що Захід є ворогом, і Росія веде "екзистенціальну війну" проти нього в Україні. Путін натякнув, що метою війни в Україні є перемога Росії над Заходом. Як зазначають американські аналітики, Путін імовірно спеціально виставляє Україну пішаком у цій війні та маскує свої цілі у встановленні повного контролю над нею.