Масована ракетна атака ЗС РФ 29 грудня: у Києві загинуло 30 людей, — ДСНС (фото)

Внаслідок масованого обстрілу 29 грудня вибухи лунали у 18 населених пунктах у десятьох областях. Загалом постраждало 170 людей, загинуло — 53, розповіли рятувальники.

У середу 3 грудня завершилися аварійно-рятувальні роботи в Шевченківському районі Києва після масованої атаки 29 грудня. Про це повідомили в пресслужбі ДСНС у Telegram.

"За час робіт переміщено та вивезено 4 тис. 70 м куб. зруйнованих будівельних конструкцій. У Києві загинуло 30 людей, з них 1 людина померла в лікарні", — йдеться у повідомленні.

Наслідки масованої атаки по Україні 29 грудня

У ДСНС наголосили, що внаслідок ворожого обстрілу було уражено 18 населених пунктів у десятьох областях. Постраждало 170 людей, 53 — загинули. Крім цього, вдалося врятувати 22 громадян.

"На місцях працювало 700 рятувальників та 145 одиниць техніки", — додали в ДСНС.

Масовані удари ЗС РФ по Україні 29 грудня: що відомо

29 грудня Збройні сили Російської Федерації атакували мирні міста України. Вибухи лунали в Харкові, Дніпрі, Запоріжжі, Одесі, Львові та в Києві. Президент Володимир Зеленський заявив, що ворог випустив майже 160 дронів та ракет. Загалом було випущено 36 дронів типу Shahed-136/131, 90 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55, 8 крилатих ракет Х-22/Х-32, 14 балістичних ракет С-300/С-400/ "Іскандер-М", 5 аеробалістичних ракет "Кинджал", 4 протирадіолокаційні ракети Х-31П та одну ракету Х-59.

Нагадаємо, 1 січня в Києві оголосили день жалоби через масовану ракетну атаку 29 грудня. Зі слів мера столиці Віталія Кличка, атака ворога стала найбільшою за кількістю жертв серед мирного населення. Зокрема, в Києві пошкодження були зафіксовані в Подільському, Святошинському, Шевченківському та Дарницькому районах. Також руйнувань зазнала станція метро "Лук'янівська".