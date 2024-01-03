"Самопочуття не дуже": в ГУР підтвердили факт отруєння російського пропагандиста Красовського (відео)

Андрій Юсов, представник Головного розвідувального управління Міноборони, підтвердив, що з квартири, де перебував пропагандист, винесли тіло чоловіка.

Російський пропагандист Антон Красовський, якого отруїли, може почувати себе дуже погано. Про це повідомив Андрій Юсов, представник Головного розвідувального управління Міноборони України, в інтерв'ю Олесі Бацман.

Він звернув увагу на те, що колишній директор агенції Russia Today тривалий час не з'являвся на публіці. Це, на його думку, дозволяє задуматися стосовно погіршення самопочуття росіянина.

"Він шпиталізований", – повідомив представник ГУР.

Андрій Юсов підтвердив факт отруєння пропагандиста. З його слів, труп із конспіративної квартири, яку використовував Красовський, було винесено.

"Можемо констатувати факт отруєння", – наголосив він.

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Отруєння Красовського та смерть Черних

Російського пропагандиста і ексдиректора Russia Today Антона Красовського, який закликав палити живцем українців і вбивати українських дітей, отруїли в одній з квартир. У ГУР Міноборони 25 грудня, як повідомляв Kyiv Post, підтвердили, що Красовський був отруєний, і перебуває у лікарні. Також в розвідці стверджують, що його стан "погіршувався".

Згодом з’ясувалося, що Красовського шпиталізували з квартири, де також виявили труп актора Олексія Черних, який міг бути коханцем кремлівського пропагандиста. Подробиці інциденту не розкриваються, але за основною версією, чоловіків отруїли. Російський театр Et cetera 23 грудня повідомив про смерть від інфаркту 43-річного Черних, який грав у закладі. Також він знімався в російських серіалах.

Нагадаємо, у липні 2023 року Велика Британія запровадила санкції проти пропагандиста Красовського. У документі було вказано, що він надавав підтримку та поширював ідеї захоплення території України, розпалював ненависть проти українців та підтримував політику щодо "викорінення української ідентичності". Разом із ним до списку потрав дитячий табір "Артек", також причетний до злочинів проти дітей.