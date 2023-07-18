Закликав топити українських дітей: СБУ повідомила про нову підозру ексдиректору RT

Російський пропагандист Красовський і надалі закликає убивати українських дітей, зокрема через спалення, транслюючи свої ефіри на YouTube та у Telegram.

Related video

Антона Кузнєцова-Красовського, колишнього директора з мовлення російського телеканалу Russia Today, який закликав до геноциду українців, підозрюють у нових злочинах. Про це повідомили у пресслужбі Служби безпеки України у Telegram.

У повідомленні йдеться про те, що в ефірі своєї авторської програми нелюд публічно закликав топити і спалювати українських дітей. Він й надалі дотримується думки про те, що потрібно винищувати українців.

Цей сюжет транслювали у телевипусках Russia Today. Також російський пропагандист показував на власних каналах на YouTube та у Telegram. На цих платформах у нього кілька сотень тисяч підписників.

СБУ на підставі цих фактів заявила про нову підозру за ч. 2 ст. 442 Кримінального кодексу України. Йдеться про публічні заклики до геноциду. Його діяння свідчать про умисне вчинення порушення з метою повного або часткового знищення етнічної чи національної групи шляхом позбавлення життя членів такої групи.

Злочинець переховується від правосуддя за кордоном, тривають комплексні заходи для його притягнення до відповідальності.

Провадження проти Антона Кузнєцова-Красовського

У лютому цього року пропагандист отримав 5 років ув’язнення з конфіскацією майна. В СБУ заявили, що наразі українським законодавством передбачено, що це максимальний термін за таке порушення. Розслідування проводили за процесуального керівництва співробітників Офісу Генерального прокурора.

Нагадаємо, Велика Британія ввела санкції проти пропагандиста Красовського. Міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі повідомив про 14 росіян, які потрапили до нового санкційного списку. Обмежувальні заходи стосуються низки інших громадян РФ, а також дитячого табору "Артек".