Призывал топить украинских детей: СБУ сообщила о новом подозрении экс-директору RT

Российский пропагандист Красовский и в дальнейшем призывает убивать украинских детей, в том числе через сожжение, транслируя свои эфиры на YouTube и в Telegram.

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Антона Кузнецова-Красовского, бывшего директора по вещанию российского телеканала Russia Today, который призывал к геноциду украинцев, подозревают в новых преступлениях. Об этом сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины в Telegram.

В сообщении говорится о том, что в эфире своей авторской программы он публично призывал топить и сжигать украинских детей. Он и в дальнейшем придерживается мнения о том, что нужно истреблять украинцев.

Этот сюжет транслировали в телевыпусках Russia Today. Также российский пропагандист показывал на собственных каналах на YouTube и в Telegram. На этих платформах у него несколько сотен тысяч подписчиков.

СБУ на основании этих фактов заявила о новом подозрении по ч. 2 ст. 442 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о публичных призывах к геноциду. Его деяния свидетельствуют об умышленном совершении нарушения с целью полного или частичного уничтожения этнической или национальной группы путем лишения жизни членов такой группы.

Преступник скрывается от правосудия за рубежом, продолжаются комплексные мероприятия для его привлечения к ответственности.

Дело против Антона Кузнецова-Красовского

В феврале этого года пропагандист получил 5 лет заключения с конфискацией имущества. В СБУ заявили, что сейчас украинским законодательством предусмотрено, что это максимальный срок за такое нарушение. Расследование проводили под процессуальным руководством сотрудников Офиса Генерального прокурора.

Напомним, Великобритания ввела санкции против пропагандиста Красовского. Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли сообщил о 14 россиянах, которые попали в новый санкционный список. Ограничительные меры касаются ряда других граждан РФ, а также детского лагеря "Артек".