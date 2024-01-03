"Не плач, тобі не можна": захисник зворушив першими після полону словами до матері (відео)

За інформацією штабу з питань поводження з військовополоненими, родичі захисника України чекали на звільнення чоловіка з літа.

Під час наймасштабнішого обміну полоненими, коли додому повернули 230 українців, один із захисників зворушив мережу своєю першою після полону розмовою з мамою. Кадри оприлюднив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Мамі українського героя телефоном повідомили, що її сина визволили з полону і він вже перебуває на українській землі. Від почутого жінка не могла стримати сліз. На що син, взявши трубку до рук, заспокоює її.

"Мамо, не плач, тобі не можна", — каже чоловік.

Найбільший обмін полоненими під час війни: що відомо

3 січня до України повернулися 230 бійців різних підрозділів Сил оборони, які потрапили у російський полон, воюючи на острові Зміїному, на "Азовсталі" та інших відтинках фронту. Це — перший обмін полоненими 2024 року після понад 6 місяців перерви. Адже росіяни від серпня 2023-го постійно зривали переговори.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував обмін військовополоненими, заявивши, що 3 січня повернули найбільшу кількість людей за весь час війни. Серед врятованих — бійці ЗСУ, Національної гвардії, прикордонники, тероборонівці та Національної поліції.

Полонених, зокрема, зустрічав і голова ГУР Міноборони Кирило Буданов. Він пояснив, що обмін відбувся після складних перемовин, до яких була долучена третя сторона. Завдяки спільним зусиллям здійснили спецоперацію, і тепер додому повернуться 230 українських громадян.

Зазначимо, що серед звільнених немає жодного бійця "Азову", які й досі перебувають на ворожій території в "особливих", найбільш жорстоких умовах.

Тим часом у Росії заявили, що під час обміну повернули 248 росіян. Російська омбудсменка Тетяна Москалькова додала, що 75 осіб повернули "поза межами домовленостей".