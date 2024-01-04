На Покровськ або Слов'янськ: експерт назвав варіанти наступу ЗС РФ після окупації Мар'їнки

Полковник ЗСУ Владислав Селезньов вважає, що росіянам важливіше рухатися від Мар'їнки на Вугледар, щоб забезпечити постійне залізничне сполучення в районі Волновахи. Разом з тим, загарбники можуть розділитися та піти у напрямку Покровська або Слов'янсько-Краматорської агломерації.

Минулого тижня головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний заявив, що Мар'їнки Донецької області більше немає, однак українські військові ще перебувають у північній частині міста. У разі його захоплення російські окупанти можуть обрати два шляхи для подальшого наступу. Про це заявив військовий експерт, полковник ЗСУ Владислав Селезньов, йдеться у матеріалі "РБК-Україна".

За його словами, противник зазнав великих втрат, тож після Мар'їнки ЗС РФ не зможуть швидко прориватися далі. Селезньов додав, що перший шлях ворога у разі захоплення міста буде на Вугледар.

"Думаю, їм важливіше рухатися від Мар'їнки на Вугледар, щоб забезпечити постійне залізничне сполучення в районі Волновахи", — зазначив він.

На думку експерта, росіяни можуть розділитися, частина піде у напрямку Курахового та Покровська, аби вийти на Слов'янсько-Краматорську агломерацію.

"Зараз незрозуміло, як діятиме ворог. Але цілком можливо, що на Слов'янськ та Краматорськ хочуть наступати скоординовано з півдня, півночі та сходу", — запевняє полковник ЗСУ.

Становище в Мар'їнці

За оцінками "Інституту вивчення війни", ЗС РФ продовжують посилювати контроль над Мар'їнкою і нещодавно домоглися просування на південний захід від Донецька. На геолокованих кадрах видно, що окупаційне угруповання військ просунулося на схід від Новомихайлівки.

Крім того, було опубліковано відео, на яких російські "військкори" вільно гуляли територією міста 27 грудня. На думку аналітиків, це свідчить про те, що ЗС РФ контролюють більшу частину, якщо не все місто.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний 26 грудня повідомив, що окупанти повністю знищили населений пункт, однак українські війська ще перебувають у північній частині Мар’їнки, втім підготували оборонний рубіж за межами міста. Залужний пояснив, що військові обладнали свої позиції на околицях міста, а у деяких частинах — поза Мар’їнкою.

Нагадаємо, що танк ЗСУ залетів на позиції росіян у "звільненій" Мар'їнці та розстріляв військових РФ.