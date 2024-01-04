В Україні хочуть створити Електронний кабінет призовника: які дані будуть збирати (документ)

Пропонується розширити електронний реєстр та створити кабінет для кожного військовозобов’язаного. Серед даних українців будуть закріплені номер телефону та поштова адреса.

В Україні готують до другого читання законопроєкт, який стосується цифровізації у сфері мобілізації населення. Про це повідомила народна депутатка від "Слуга народу" та заступниця голови Комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки Мар’яна Безугла.

Йдеться про законопроєкт № 10062. З оприлюдненої на урядовому сайті порівняльної таблиці відомо, що пропонується змінити. Фокус розібрався в основних пунктах документа.

В Україні хочуть розширити дані Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів. Окрім персональних та службових даних українців там з’явиться інформація про потребу в комплектуванні особовим складом.

Інформація з оприлюдненої порівняльної таблиці Фото: Скриншот

До персональних даних призовників, військовозобов’язаних та резервістів пропонується додати номер телефон та електронну пошту, а також відомості про ряд навичок — від знання іноземних мов до керування літаками.

Фото: Скриншот Фото: Скриншот

До службових даних хочуть додати відомості про участь у бойових діях та проходження альтернативної служби.

Інформація з оприлюдненої порівняльної таблиці Фото: Скриншот

Також реєстр наповнять дані з інших державних баз. Тобто законопроєкт регулює інформаційну взаємодію між системами різних органів.

Інформація з оприлюдненої порівняльної таблиці Фото: Скриншот

Окрім того, пропонується закріпити в законі створення Електронного кабінету призовника, військовозобов’язаного, резервіста. Він відображатиме дані, які зберігатимуться в реєстрі.

Інформація з оприлюдненої порівняльної таблиці Фото: Скриншот

Законопроєкт встановлює й особливості набуття статусу УБД в період воєнного стану. Його, відповідно до документа, мають отримати захисники, які під час виконання завдань на передовій:

отримали поранення;

були захоплені в полон або взяті в заручники;

були інтерновані в нейтральні держави;

зникли безвісти.

Дані про участь таких воїнів у бойових діях також зберігатимуться в реєстрі. Кожному мають надати унікальний ідентифікатор.

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Безугла пояснила, що заяву для отримання статусу УБД можна буде подавати в електронному вигляді. Окрім того, відомості з бойового наказу будуть вносити уповноважені особи військових частин, тобто статус надаватиметься автоматично.

Пост Мар'яни Безуглої Фото: Скриншот

Нагадаємо, адвокатка Катерина Аніщенко відповіла, чи каратимуть в Україні за ігнорування електронних повісток, отриманих поштою.

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