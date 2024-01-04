ЗСУ застосовують польські САУ Krab з індійськими боєприпасами: як вони потрапили в Україну (відео)

На думку польських військових оглядачів, САУ Krab стали одним з ключових озброєнь завдяки здатності вести вогонь боєприпасами різних типів.

Польські самохідні гаубиці Krab вважаються універсальними, здатними стріляти різними боєприпасами різних типів і виробників. Серед нещодавно перевірених боєприпасів, які використовуються з "Крабом", тепер присутні й індійські снаряди, що застосовуються українськими артилеристами на переданих Польщею САУ. Про це 4 січня пише польське видання Defence 24.

Як зазначають оглядачі, САУ Krab стали ключовою зброєю в українських збройних силах з кількох причин, включно з можливістю використання різних боєприпасів.

Раніше записи демонстрували стрільбу українських "Крабів" з використанням артилерійських снарядів M107, списаних понад 30 років тому і переданих з італійських складів.

Яким чином індійські артилерійські снаряди потрапили в Україну

На думку оглядачів видання, найімовірніше, індійські снаряди потрапили в Україну через закупівлі країн-союзників, можливо, не напряму, від індійської промисловості або армії. Цікаво, що минулого року українці отримали партію артилерійських боєприпасів із Пакистану, країни-конкурента Індії в регіоні. Попри потенціал промисловості обох країн, якість пакистанських боєприпасів, ймовірно, не відповідає західному стандарту.

Що відомо про САУ Krab

Krab — польська гусенична артилерійська система, що замінила пострадянську 2S1 Goździk 2001 року. Основне озброєння — 155-мм гармата-гаубиця L/52 з боєзапасом 40 снарядів, здатна вражати цілі на відстані понад 40 км.

Наразі Krab використовується тільки в польській та українській арміях.

САУ Krab Фото: Відкриті джерела

Нагадаємо, 7 вересня 2023 року ЗМІ писали, що Польща інвестує 200 млн доларів для розширення виробництва САУ Krab.

Раніше, 24 липня у ЗСУ показали, як Krab розбили штурмову групу російських окупантів під Бахмутом Донецької області.