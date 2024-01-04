Потрібні документи від ТЦК: прикордонники пояснили посилення контролю на кордоні

За словами спікера прикордонної служби Андрія Демченка, прикордонники зберігають за собою право перевіряти необхідні документи в повному обсязі. Це відповідає нормам закону.

Останнім часом на кордоні фіксується збільшення випадків, коли чоловіки призовного віку використовують підроблені документи, намагаючись покинути Україну. Прессекретар Державної прикордонної служби Андрій Демченко в ефірі телемарафону розповів про це детальніше.

За його словами, колосальна кількість порушень призвела до того, що перевірки посилилися, і це відповідає нормам закону і правилам перетину кордону.

Крім підроблених документів, чоловіки можуть також говорити про те, що їдуть перевозити вантажі, пасажирів або за гуманітарними товарами, проте пізніше вдається цей міф розвінчати, каже представник ДПСУ.

"Уже під час ретельної перевірки ми можемо з'ясувати, що чоловіки їдуть зовсім з іншою метою, не визначеною в правилах. І на підставі вивчення або документів, або мети поїздки прикордонники мають право відмовити людині в перетині кордону", — заявив Андрій Демченко.

Окремо в прикордонній службі розповіли, що прикордонники можуть попросити у чоловіків військовозобов'язаного віку документи з територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК і СП). Пов'язано це з тим, що кордон можуть перетинати низка категорій військовозобов'язаних чоловіків, які не підлягають призову за мобілізацією або ж мають спеціальну відстрочку.

"Тому прикордонники можуть перевіряти документи з ТЦК, які фіксують той факт, що їм надано відстрочку", — підсумував Андрій Демченко.

Нагадаємо, 31 грудня повідомлялося, що прикордонники можуть вимагати у багатодітних чоловіків довідку від ТЦК. За словами представника Держприкордонслужби Андрія Демченка, прикордонники вже неодноразово стикалися з підробкою документів про багатодітність, тому інспектори можуть вимагати на кордоні додаткові підтвердження права на відстрочку.