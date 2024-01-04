На ТОТ підлітків ставитимуть на військовий облік: навіщо ворог залучає українців до ЗС РФ

Росіянам вигідна смерть українців незалежно від сторони, на якій вони воюють, оскільки це "не створює соціальну напругу в нацистському суспільстві РФ", розповіли координатори підпілля.

На тимчасово окупованих територіях росіяни проводять підготовку до масової мобілізації українців. Про це повідомили в Центрі національного спротиву.

"Окупанти продовжують підготовку до масової мобілізації на тимчасово окупованих територіях", — йдеться у повідомленні.

Відповідно до плану російських "військкоматів" з березня 2024 року всі 17-річні українські підлітки на тимчасово окупованих південних територіях повинні стати на військових облік. У ЦНС наголосили, що після проведення президентських виборів, Росія планує нарощувати темпи мобілізації на захоплених територіях.

Координатори підпілля вважають, що росіянам вигідна смерть українців незалежно від сторони, на якій вони воюють. Тому ворог використовує українців в армії РФ для гарматних штурмів, оскільки їхня смерть "не створює соціальну напругу в нацистському суспільстві РФ".

У Центрі закликали ігнорувати ініціативи противника, що в результаті може не лише ускладнити зрадникам життя, але й убезпечити себе.

Нагадаємо, 7 грудня у Центрі національного спротиву розповіли, що на тимчасово окупованих територіях ворог планував відправляти 14-річних дітей на військову підготовку, а 16-річних — готувати до мобілізації. Зокрема, підлітків навчали основам стрільби, роботі з БПЛА, засобами зв’язку та радіоелектронної боротьби.

5 грудня в ЦНС розповіли, що противник розбудовував мережу мілітаризованих клубів для українських підлітків на тимчасово захоплених територіях. Зокрема, ворог відкрив "Центр військово-спортивної підготовки" на базі псевдоколеджу в Луганську.