22 тисячі заявок: на лінії "Хочу жить" масово реєструють росіян, які відмовляються воювати

Щотижня добровільно здаються в полон у середньому по три російських солдати, пояснив керівник проєкту. При цьому десятки мільйонів росіян побували на сайті проєкту і цікавились можливістю не воювати.

Російські військові масово звертаються у проєкт "Хочу жить" Єдиного центру прийняття звернень щодо здачі в полон Головного управління розвідки Міністерства оборони України. Завдяки проєкту вони потрапляють в колонію, де утримуються відповідно до Женевської конвенції. На сьогодні працівники проєкту контактують з тисячею росіян, які хотіли б скористатись цією можливістю. Про деталі роботи проєкту розповів представник департаменту по роботі з полоненими ГУР Віталій Матвієнко в інтерв'ю виданню Financial Times.

Матвієнко навів статистику, яка свідчить про інтерес росіян до шансу на виживання завдяки проєкту "Хочу жить". З його слів, відповідний сайт відвідали 48 млн користувачів, при чому переважна більшість, 46 млн, — з Росії. Така кількість зацікавлених відвідувачів — починаючи з серпня 2022 року, коли президент РФ Володимир Путін оголосив так звану "часткову мобілізацію".

Росіяни, які готові зробити реальні кроки, звертаються до Єдиного центру двома способами, пояснив посадовець — телефонують або пишуть у Telegram-бот. Протягом більш як року існування проєкту за інструкціями звернулось 22 тис. громадян РФ.

З цих 22 тисяч вже здались у полон — 220 осіб, пролунало під час розмови з журналістами. Крім того, ще близько 1 тисячі — на шляху до того, щоб добровільно скласти зброю.

"Здалися понад 220 російських військовослужбовців, справи ще понад 1000 осіб, які бажають здатися, перебувають у розробці", — процитували на порталі слова Матвієнка.

Представник проєкту "Хочу жить" також пояснив, що від моменту звернення до потрапляння на український бік проходить кілька місяців. При цьому щотижня стають військовополоненими по три військових ЗС РФ. Вони утримуються в колонії, а потім, якщо бажають, їх обмінюють на полонених українців.

У кожного росіянина, який сідає в автобус, щоб повернутись до РФ, в кишені є візитівка проєкту, заявив Матвієнко. За допомогою цих візитівок інші солдати ворожого війська можуть добровільно відмовитись убивати українців і здатись в полон.

Проєкт "Хочу жить" — деталі

Зазначимо, "Хочу жить" — проєкт, створений восени 2022 року Єдиним центром прийняття звернень щодо здачі в полон ГУР Міноборони України. На сторінці проєкту росіянам пояснюють, як уникнути мобілізації до лав ЗС РФ, а також — що потрібно зробити, що стати військовополоненим. При цьому запевняють, що їх будуть утримувати у достойних умовах — годуватимуть тричі на день, лікуватимуть, дозволятимуть контактувати з родиною.

Раніше Фокус писав про випадки, коли військові ЗС РФ здавались у полон. Наприклад, восени 2023 року стало відомо про спецоперацію "Синиця", завдяки якій на бік України перейшов пілот вертольоті Мі-8 Максим Кузьмінов. Росіян вперше звернувся до проєкту у лютому 2022 року, тривалий час зайняло планування, але врешті він дістався до українського аеродрому — привів гелікоптер, навантажений запчастинами до літаків ЗС РФ. Як заявили в ГУР Міноборони, Кузьмінов отримає винагороду 500 тис. дол. та можливість життя разом з родиною, яку врятували раніше.

Ще один відомий випадок — російський військовий Данило Алфьоров, який перебував на Запорізькому відтинку фронту. Завдяки його активності військовополоненими стали 11 солдатів ЗС РФ. Спецоперація з його порятунку називалась "Бариня", розповів речник ГУР Андрій Юсов.

Нагадуємо, останній обмін полоненими з РФ відбувся 3 січня 2024 року — вперше після тривалої перерви. Вдалось визволити 230 громадян України. Серед них — військові, які воювали у Маріуполі та острові Зміїному. Також врятували бойову медикиню: після повернення їй запропонували вийти заміж.