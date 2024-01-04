"Їм дуже тривожно": Росія змушена економити ракети "Калібр", — Гуменюк (відео)

Капітан 1 рангу Натанія Гуменюк заявила, що під час масованої атаки на Україну 2 січня окупанти також використали три ракети "Калібр", але всі вони були знищені силами ППО.

Російські війська змушені економити ракети "Калібр" через проблеми з логістикою в Криму. Про це повідомила голова об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк в ефірі національного телемарафону.

За її словами, під час масованої атаки на Україну 2 січня окупанти також використали три ракети "Калібр", але всі вони були знищені українською протиповітряною обороною. ЗС РФ намагаються перевірити засоби розосередження уваги систем ППО України. Також це може бути ознакою того, що окупанти хочуть відволікти Сил оборони ще й на морські ракетоносії.

"І те, що вони, очевидно, економлять "Калібри" може бути свідченням того, що з відновленням цих запасів у них можуть виникнути проблеми. Оскільки логістика із забезпеченням, завантаженням і обслуговуванням "Калібрів" залишилася в Севастополі. А там їм дуже тривожно, коли перебувають ракетоносії", — заявила речниця.

За її словами, росіяни воліють зберігати "Калібри" ближче до порту Новоросійськ у Краснодарському краї.

Наталія Гуменюк про ракети "Калібр" (дивитися з 2 хвилини)

Нагадаємо, що вночі та вранці 2 січня Росія провела нові повітряні атаки на Україну. У результаті найсильніше постраждали Київ і Харків.

Також повідомлялося, що РФ витратила на обстріли міст України $620 млн тільки за 2 січня. За розрахунками журналістів, масована атака 29 грудня 2023 року коштувала Росії щонайменше $700-750 млн.