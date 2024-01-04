Прямий виклик США: Китай представив суперавіаносець Fujian на 100 000 тонн (відео)

Новітній військовий корабель називають віхою в модернізації китайської армії. За даними журналістів, флот КНР тепер може брати участь в операціях на великі відстані та конкурувати зі Сполученими Штатами.

Китай знову продемонстрував технологічну міць, представивши свій новітній і найсучасніший авіаносець "Фуцзянь". Вдосконалений суперавіаносець здатний катапультувати зі своєї палуби літаки різного класу. Про це пише The Sun.

Кадри, опубліковані державним телебаченням, демонструють електромагнітну систему запуску авіаносця, яка прискорює зліт. Розробники поліпшили цю технологію завдяки деяким елементам наступного покоління.

Авіаносець Фуцзянь: віха армії Піднебесної

Авіаносець "Фуцзянь"

Суперавіаносець Fujian ("Фуцзянь") також може запускати ракети PL-10 і PL-15, багатоцільові винищувачі-невидимки FC-31, багатоцільові винищувачі J-15 і літак раннього виявлення KJ-600.

Повідомляють, що нова система ефективніша і надійніша порівняно з технологією, що використовується на попередніх авіаносцях, таких як Shandong або Liaoning.

Авіаносець "Фуцзянь": характеристики

Fujian називають віхою в модернізації китайської армії. Повідомляється, що тепер китайський флот може брати участь в операціях на великі відстані та конкурувати в цьому відношенні зі Сполученими Штатами.

Хоча США використовують подібні системи на своїх авіаносцях класу "Форд" і нових атомних авіаносцях, є підозра, що Китай швидко їх наздожене. На переважній більшості американських кораблів, як і раніше, встановлені парові катапульти (приводяться в дію парою).

Поява Fujian вказує на те, що Китай має намір продовжувати використовувати нову технологію надалі, вважають аналітики. Це вже третій авіаносець КНР, і Піднебесна прагне ще більше модернізувати та розширити збройні сили в рамках нової п'ятирічки.

Нові кадри військового корабля КНР наступного покоління

За даними Міноборони США, вже ведуться роботи над четвертим авіаносцем, який, як очікується, буде оснащений атомною установкою і буде схожий на кораблі класу "Форд".

На тлі кадрів новітнього військового корабля один із держчиновників підтвердив прагнення Китаю до домінування на морі.

"У новому році ми використовуватимемо кожну хвилину і працюватимемо рішуче, прагнучи якнайшвидшої бойової готовності", — заявив представник влади.

Останніми роками генеральний секретар ЦК КПК і голова КНР неодноразово закликав свою армію готуватися до майбутньої війни. В одній із заяв згадувалося про готовність до "найгіршого сценарію розвитку подій".

Деякі представники Міноборони США заявляли, що Пекін може почати захоплення Тайваню до 2027 року, тобто до сторіччя виникнення Народної визвольної армії Китаю.

Нагадаємо, що наприкінці грудня китайські рибалки зняли рідкісну субмарину-невидимку КНР. Вважається, що у підводного човна Type 039C можуть бути торпеди та надзвукові протикорабельні крилаті ракети YJ-18. Їхній радіус дії — до 547 км.

Також повідомлялося, що Китай націлився на ще одну спірну територію союзника США — Японії.