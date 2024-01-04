ОТРК KN-23: РФ обстрілює Україну північнокорейським аналогом "Іскандер", — аналітики

За даними журналістів The Washington Post, йдеться про північнокорейські балістичні ракети короткого радіуса дії, які Москва застосовувала наприкінці грудня — на початку січня.

Росія вже почала обстрілювати українські міста балістичними ракетами, які поставила Північна Корея. Про саме ж постачання північнокорейських ракет Москві повідомлялося раніше. Про це пише The Washington Post з посиланням на секретні дані американського керівництва і розвідспільноти.

Автори публікації зазначають, що постачання свідчить про підтримку війни в Україні з боку керівництва КНДР і вміння президента РФ Володимира Путіна заручитися допомогою країн-ізгоїв, щоб заповнити дефіцит власного військового арсеналу.

"За наявною інформацією, КНДР нещодавно передала Росії пускові установки для балістичних ракет і кілька десятків ракет — і Росія запустила частину ракет по Україні", — наводять журналісти слова американського чиновника.

Ще один представник американського керівництва уточнив, що йдеться про північнокорейські балістичні боєприпаси короткого радіуса дії, і що їх Москва застосовувала наприкінці грудня — на початку січня.

За словами Майкла Кофмана, військового аналітика з Carnegie Endowment for International Peace, Росія мобілізувала військову промисловість і випускає більше ракет на місяць, ніж до війни. Але цього недостатньо через те, що в попередні роки було вже використано достатньо снарядів.

"Іншими словами, Росії вигідний доступ до додаткових запасів таких країн, як Північна Корея", — зазначив він.

Аналог "Іскандеру" — ОТРК KN-23

На думку аналітиків з Defense Express, вибір можливих типів північнокорейських ракет зводиться до клону "Іскандер" — ОТРК KN-23. Уперше їх представили 2019 року. Під час випробувальних пусків ракета KN-23 показала дальність 690 км.

Стартова маса ракети 3,4 тонни (на 400 менше порівняно з 9М723 комплексу "Іскандер"), бойова частина — 500 кг, підтверджена дальність польоту — 690, або на 190 км далі. У 2021 році проводилися випробування на залізничній установці.

Нагадаємо, що, за словами військового експерта Валерія Рябих, США "знімають" ракети ATACMS у плановому порядку, хоча більшість ракет все ще придатні до використання.

Також повідомлялося, що Німеччина поставила Києву систему ППО Skynex, очікується постачання ще чотирьох IRIS-T SLM.