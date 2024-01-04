"Росія мусила щось демонструвати": у ГУР пояснили довгу перерву в обміні полоненими (відео)

Представник ГУР повідомив, що росіяни використали таку чутливу й емоційну тему як повернення військовополонених для чергового інформаційно-психологічного тиску на українців.

Довга перерва між обмінами полоненими з РФ відбулася на тлі інформаційно-психологічної операції проти України. Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов в ефірі Радіо Свобода (проєкт Свобода.Live).

За словами Юсова, окупанти у своїх пропагандистських цілях, намагаючись тиснути на родичів українських захисників, роблять різноманітні вкиди, дискредитації, в тому числі воєнно-політичного керівництва.

Проте обмін — це "взаємний процес". Представник української розвідки зазначив, що і в РФ є родичі, які намагаються ставити питання до влади і вимагати від неї повернення своїх чоловіків.

"Пауза затягнулася, і агресор мусив щось демонструвати. Україна кожного разу публічно повідомляла: "Ми готові віддавати російських військовополонених з України, але тільки в обмін на повернення своїх". Ось цей час настав", — сказав Юсов.

Про обмін полоненими див. від початку інтерв'ю

Роль ОАЕ у наймасштабнішому обміні полоненими

Юсов зазначив, що Україна не вперше користується допомогою, підтримкою інших держав в реалізації обміну. Він нагадав про попередній великий обмін, коли повернулися 215 захисників, а кум очільника Кремля Володимира Путіна Віктор Медведчук — державний зрадник — до Росії, то тоді, в цьому обміні так само брали участь і були задіяні Туреччина, Саудівська Аравія і Польща.

Чому не повернули жодного бійця "Азову"

Щодо того, чому серед звільнених немає жодного бійця "Азову", які й досі перебувають на ворожій території в "особливих", найбільш жорстоких умовах, Юсов зазначив, що в цьому питанні "роботи ще багато". Він сказав, що кожен п’ятий із захисників "Азовсталі" вже повернувся додому.

"Це не секрет, що російська пропаганда демонізує, зокрема, захисників "Азовсталі". І, звичайно, ми це враховуємо. І під час реалізації і ведення переговорного процесу, і в цілому роботи Координаційного штабу. Тому під час попередніх обмінів вдавалося результативно повертати і в тому числі захисників "Азовсталі". В цілому кожен п’ятий із захисників "Азовсталі" вже повернувся додому. Так, роботи ще дуже багато, вона обов’язково завершиться, і буде доведена до кінця", — сказав Юсов.

Нагадаємо, що 3 січня до України повернулися 230 бійців різних підрозділів Сил оборони, які потрапили у російський полон, воюючи на острові Зміїному, на "Азовсталі" та інших відтинках фронту. Це — перший обмін полоненими 2024 року після понад 6 місяців перерви. Адже росіяни від серпня 2023-го постійно зривали переговори.

Тим часом у Росії заявили, що під час обміну повернули 248 росіян. Російська омбудсменка Тетяна Москалькова додала, що 75 осіб повернули "поза межами домовленостей".