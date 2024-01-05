Мобілізація в Україні: які штрафи пропонують затвердити для ухилянтів

В опублікованому законопроєкті прописано кілька пунктів, за якими мобілізаційні заходи будуть посилені. У деяких випадках громадян можуть затримати.

В Україні триває загальна мобілізація, під час якої на службу можуть призвати військовозобов'язаних громадян від 18 до 60 років. А ось тих, хто ухиляється, можуть оштрафувати. Про це йдеться на сайті Верховної Ради.

Правила прописано в законопроєкті №10378 про мобілізацію, який Кабінет міністрів вніс на розгляд у Раду, пропонуючи посилити покарання за ухилення від служби. У тому разі, якщо буде скоєно правопорушення щодо мобілізації та військового обліку, необхідно буде заплатити.

Наприклад, якщо українець не захоче ставати на військовий облік, тоді сума штрафу становитиме від 8500 до 17 тисяч гривень. Наразі ця сума становить 3400 — 5100.

За порушення законодавства про оборону, військовий обов'язок і військову службу, мобілізаційну підготовку та мобілізацію пересічних громадян сума штрафів ще вища. Якщо законопроєкт ухвалять, тоді людям доведеться заплатити від 25 500 до 34 тисяч гривень. У разі, якщо правопорушення скоїв чиновник, то штраф буде від 34 000 до 85 000 гривень.

Прописані в документі й норми затримання на час дії особливого періоду. Українців можуть затримати до трьох годин для того, щоб скласти протокол. Якщо потрібно додатково встановити особу або з'ясувати обставини правопорушення, тоді затримання може тривати до трьох діб.

Наразі кримінальне покарання за ухилення від мобілізації передбачено в розмірі від 3 до 5 років позбавлення волі. У законопроєкті пропонується застосовувати цю норму також для тих, хто відмовляється проходити медичний огляд у ТЦК і СП.

Ці правила почнуть діяти лише в тому разі, якщо законопроєкт буде ухвалено у Верховній Раді.

Нагадаємо, 2 січня у фракції "Слуга народу" повідомили про долю законопроєкту про мобілізацію в Україні. Заступниця голови монобільшості Євгенія Кравчук заявила, що над законопроєктом про мобілізацію працюватиме комітет із питань безпеки та оборони, який врахує зауваження уповноваженого Верховної Ради з прав людини.