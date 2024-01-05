ЗС РФ запустили 29 "Шахедів" по Україні: у Повітряних силах поділилися подробицями атаки

За інформацією командування, противник здійснив атаку двома хвилями. Українським силам ППО вдалося перехопити більшу частину повітряних цілей. У деяких регіонах зафіксовано прильоти та руйнування інфраструктури.

Російські окупанти атакували мирні міста України в ніч на 5 січня. Використовувалися для цього дрони-камікадзе іранської розробки "Шахед". Про це йдеться у зведенні Повітряних сил.

Загалом було дві хвилі атаки і загарбники запускали ударні БПЛА з двох напрямків — Приморсько-Ахтарськ на території Росії, а також мис Чауда в тимчасово окупованому Криму.

"Загалом зафіксовано пуски 29 ударних БплА "Shahed-136/131". До відбиття повітряного нападу залучено мобільні вогневі групи Сил оборони, винищувальну авіацію та зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил", — ідеться в повідомленні.

Силам протиповітряної оборони вдалося перехопити 21 російський дрон і сталося це в межах Миколаївської, Херсонської, Дніпропетровської, Черкаської, Кіровоградської та Хмельницької області.

Частину безпілотників ЗС РФ спрямували по прифронтовій зоні Херсонської та Миколаївської областей, уточнили в Повітряних силах.

"Варто зазначити, що переважну більшість "шахедів" знищено підрозділами мобільних вогневих груп Повітряних Сил та Сил оборони України", — йдеться в повідомленні.

Атака БПЛА по Україні 5 січня: зведення по областях

Миколаївська область. Голова обласної військової адміністрації Віталій Кім у Telegram-каналі написав, що внаслідок влучання Shahed у Баштанському районі сталося загоряння складів на території аграрного підприємства. Усе вдалося оперативно загасити.

"Крім того, пошкоджень зазнала будівля дитячого садка, сільський будинок культури та приватні будинки. Постраждалих немає", — ідеться в повідомленні.

Херсонська область. Голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін написав, що минулої доби було здійснено атаку по регіону. ЗС РФ запустили 3 дрони-камікадзе іранського походження.

"Удари припали на адміністративну будівлю та модульне містечко. До лікарні доставили 50-річного чоловіка. У нього діагностували поранення черевної порожнини та печінки. Ще один мешканець, 43 років, дістав поранення спини та плеча. Потерпілому надали медичну допомогу на місці. П'ятеро людей, серед них 14-річний підліток, дістали контузії та гострі реакції на стрес", — ідеться в повідомленні.

Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак поділився, що захисники перехопили над регіоном одразу 6 БПЛА і всі в районі Кривого Рогу. Уламки впали на територію підприємства, яке не працює. Ніхто не постраждав.

Черкаська область. Над регіоном вдалося знищити 5 ворожих "шахедів", про що заявив начальник ОВА Ігор Табурець. Обійшлося без потерпілих, проте зафіксовано пошкодження ліній електропередач через падіння уламків. На місці працюють аварійні бригади.

У Кіровоградській області також працювала ППО. Обійшлося без постраждалих і пошкоджень.

У Хмельницькій ОВА ніяк не коментували наслідків атаки на момент публікації матеріалу, проте є інформація про роботу ППО в області під час обстрілу.

Нагадаємо, 4 січня експерт заявив, що в масованих ракетних обстрілах України беруть участь до 2000 росіян. За словами авіаексперта Валерія Романенка, екіпаж одного бомбардувальника ТУ-95МС складається щонайменше з семи осіб. Крім того, на землі на кожен літак припадає ще по десять фахівців.

Також спікер Повітряних сил Юрій Ігнат відповів, чи можна розрахувати день масованих атак РФ. За його словами, противник ухвалює рішення напередодні та враховує в нього різні чинники. У будь-який момент їхні плани можуть коригуватися.