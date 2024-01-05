Понад 90% зазнали катувань: який стан 230 українців, які повернулися з російського полону

Майже в усіх звільнених з російського полону українців виявили ушкодження системи травлення та порушення опорно-рухового апарату. У багатьох експолонених є проблеми з ногами і зубами.

Майже всі українські захисники, яких звільнили з полону 3 січня 2024 року, зазнавали в РФ катувань. Про це NV розповів керівник пресслужби Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Петро Яценко.

"Їхній стан здоров’я досить поганий, тому що російський полон — це не те місце, де можна поправити здоров’я, м’яко кажучи. І більшість потребує, якщо не негайної допомоги, але реабілітації; мають хронічні захворювання, які потребують так само медичної допомоги", — повідомив Яценко.

За його словами, майже в усіх звільнених з російського полону українців виявили ушкодження системи травлення та порушення опорно-рухового апарату. У багатьох експолонених є проблеми з ногами, бо їх змушували багато часу стояти. Також є проблеми з зубами через відсутність стоматологічної допомоги.

"Понад 90% тих, хто повернувся, стверджують, що зазнали катувань. І ми знаємо, що це [в Росії] державна політика. Є в Україні розроблена програма, є досвід, є лікарі, є психологи, зокрема, які професійно займаються тими, хто повернувся [з полону], є напрацьовані методики", — сказав Яценко.

Він додав, що найближчі два тижні зі звільненими військовополоненими працюватимуть психологи, їм надаватиметься медична допомога, а далі буде реінтеграція в суспільство.

Нагадаємо, що в ГУР вважають, що росіяни використали таку чутливу й емоційну тему як повернення військовополонених для чергового інформаційно-психологічного тиску на українців. Очільник ГУР Кирило Буданов заявив, що в обміні військовополоненими, який відбувся 3 січня 2024 року, участь брала третя сторона.