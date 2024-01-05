Збили "Нептун": у Міноборони РФ прозвітували про ракетний удар ЗСУ по Криму (фото)

Російська протиповітряна оборона нібито знищила ракету над північно-західною частиною акваторії Чорного моря, розповіли в оборонному відомстві РФ.

У п'ятницю 5 січня Росія звинуватила Україну у нібито використанні протикорабельної ракети "Нептун" по кримському півострові. Про це повідомили в оборонному відомстві ворога у Telegram.

"5 січня близько 12.30 мск припинено спробу київського режиму здійснити терористичну атаку з використанням протикорабельної ракети "Нептун" по об'єктах на території Російської Федерації", — йдеться у повідомленні.

В оборонному відомстві РФ зазначили, що російська протиповітряна оборона нібито виявила та знищила українську ракету над північно-західною частиною акваторії Чорного моря.

Близько 10:00 (за київським часом) у тимчасово окупованому Севастополі в Криму оголосили повітряну тривогу. Так званий губернатор Севастополя Михайло Развожаєв у своєму Telegram повідомив, що близько 10:30 в районі Севастопольської та Стрілецької бух спостерігався дим. З його слів, російські військові нібито використовують табельні засоби маскування.

"Дим у районі Севастопольської та Стрілецької бухт — це військові використовують табельні засоби маскування", — сказав Михайло Развожаєв.

Після цього він оголосив відбій повітряної тривоги, проте вже об 11:36 знову був оголошений сигнал повітряної тривоги, яку скасували об 11:56.

Зазначимо, що на момент виходу публікації українська сторона не коментувала заяву Міноборони Росії.

Нагадаємо, 5 січня голова об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк заявила, що російський захист на півострові має серйозні прогалини. З її слів, якщо противник немає можливості захистити наявні ресурси, то продовжить їх втрачати.

4 січня у росЗМІ розповіли, що на узбережжі в Криму виявили морський дрон. За інформацією журналістів, він може бути з 500 кілограмами вибухівки.