"Не можуть захистити — будуть втрачати": у ЗСУ розповіли про наслідки атак по Криму для ЗС РФ

За словами речницi ОК "Південь" Наталії Гуменюк, противник не в змозі побудувати ефективний захист на півострові, тому регулярно зазнає втрат, які будуть лише посилюватися.

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На території тимчасово окупованого Кримського півострова останнім часом неспокійно і російські загарбники потерпають від цього. Голова об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк в ефірі національного телемарафону розповіла про втрати противника.

За її словами, захист противника на Кримському півострові має серйозні прогалини, що можуть підтвердити останні "прильоти" на окупованій території.

Якщо у ЗС РФ немає можливості захистити наявні ресурси, тоді вони продовжать їх втрачати далі.

"Вони знову почнуть масово передислокацію, це очевидно, тому що дуже суттєві втрати вони мають у системі захисту", — заявила Наталія Гуменюк.

До слова, речниця ОК "Південь" також додала, що ЗСУ вдалося вдарити по пункту управління ворога під Севастополем, що також значно вплинуло на його бойові можливості.

"Крим — це такий хаб накопичення всього того, що вони намагаються перекидати потім на допомогу фронту на лівий берег материкової України і на схід. Якщо не можуть захистити — будуть втрачати", — продовжує Наталя Гуменюк і додає, що ЗС РФ і надалі втрачатимуть свої ресурси на півострові після подібних вибухів.

Нагадаємо, 5 січня повідомлялося, що в Міноборони РФ заявили про атаку понад 30 БПЛА на Кримський півострів. За інформацією моніторингових каналів, вибухи пролунали в населеному пункті Саки, у районі якого розташований військовий аеродром.

4 січня в російському оборонному відомстві також повідомляли, що Крим нібито атакували десятки ракет. Пізніше там додали ще про атаку безпілотників літакового типу. Також вибухи пролунали в районі Новоросійська, що на півдні Російської Федерації.