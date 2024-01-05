"Не могут защитить — будут терять": в ВСУ рассказали о последствиях атак по Крыму для ВС РФ

По словам спикера ОК "Юг" Натальи Гуменюк, противник не в состоянии построить эффективную защиту на полуострове, поэтому регулярно несет потери, которые будут лишь усугубляться.

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На территории временно оккупированного Крымского полуострова в последнее время неспокойно и российские захватчики страдают от этого. Глава объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталия Гуменюк в эфире национального телемарафона рассказала о потерях противника.

По ее словам, защита противника на Крымском полуострове имеет серьезные пробелы, что могут подтвердить последние "прилеты" на оккупированной территории.

Если у ВС РФ нет возможности защитить имеющиеся ресурсы, тогда они продолжат их терять дальше.

"Они снова начнут массово передислокацию, это очевидно, потому что очень существенные потери они имеют в системе защиты", — заявила Наталья Гуменюк.

К слову, спикер ОК "Юг" также добавила, что ВСУ удалось ударить по пункту управления врага под Севастополем, что также значительно повлияло на его боевые возможности.

"Крым — это такой хаб накопления всего того, что они пытаются перекидывать потом на помощь фронту на левый берег материковой Украины и к востоку. Если не могут защитить — будут терять", — продолжает Наталья Гуменюк и добавляет, что ВС РФ и дальше будут терять свои ресурсы на полуострове после подобных взрывов.

Напомним, 5 января сообщалось, что в Минобороны РФ заявили об атаке более 30 БПЛА на Крымский полуостров. По информации мониторинговых каналов, взрывы прозвучали в населенном пункте Саки, в районе которого расположен военный аэродром.

4 января в российском оборонном ведомстве также сообщали, что Крым якобы атаковали десятки ракет. Позже в там добавили еще об атаке беспилотников самолетного типа. Также взрывы прозвучали в районе Новороссийска, что на юге Российской Федерации.