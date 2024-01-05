Складно перехопити: ЗС РФ почали застосовувати "шахеди" для атак по позиціях ЗСУ, — Ігнат

Як зазначив речник Повітряних сил, знищити ударні БПЛА в прифронтовій зоні найскладніше й ЗС РФ цим користуються. При цьому окупанти змінили час проведення атак.

Збройні сили Росії стали застосовувати ударні дрони типу Shahed 131\136 для атак по передових позиціях Сил оборони України. Про це в п'ятницю, 5 січня, в ефірі національного телемарафону повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

За даними представника ЗС, за останню добу відбулися дві хвилі атак "Шахедів", що охопили східні, південні та центральні регіони. "У результаті цих атак було збито 21 безпілотний пристрій із 29, використаних у цих хвилях", — зазначив Ігнат.

Представник військової служби підкреслив, що більшість апаратів було знищено мобільними вогневими групами Повітряних Сил та інших військових підрозділів.

Особливістю цих атак, за словами Ігната, став напад на прифронтові регіони, включно з Херсонською та Миколаївською областями, що створює певні труднощі для перехоплення безпілотників.

"У прифронтовій зоні складно відразу їх знищувати. Ви ж розумієте, що "шахед" — складна ціль і в такий спосіб ворог інколи атакує і передові позиції наших Сил оборони вже "шахедами". Це з недавнього часу трапляється, але вже не вперше така атака є. Саме тому вісім не збитих БПЛА — це атака прифронтових регіонів", — пояснив Ігнат.

Крім того, він зазначив, що ЗС РФ змінили час атаки ударними дронами. Якщо раніше атаки відбувалися ввечері та вночі, то зараз дедалі частіше росіяни атакують українські міста вранці.

"У ранковий час рідко запускали "шахеди", але зараз бачимо, що аж до 10-ї години та навіть пізніше була повітряна тривога в Хмельницькій і Тернопільській областях", — додав Ігнат.

Дивитися з 1:41

Нагадаємо, в ніч на 5 січня ЗС РФ атакували Україну із застосуванням ударних дронів Shahed. Сили ППО працювали в семи областях України — на півдні, у центрі та на заході. За інформацією Повітряних сил ЗСУ, окупаційні сили запустили 29 БПЛА, 21 з яких вдалося перехопити українським захисникам.