"Осередки пропаганди": росіяни хочуть відкрити "музеї СВО" в кожній школі в окупації, — ЦНС

У підпіллі зазначили, що противник хоче перенести відповідальність за початок війни на Україну і для цього починає промивати мізки школярам.

Російські загарбники вирішили значно посилити пропаганду на тимчасово окупованих територіях. Торкнеться це насамперед школярів. Про це заявили у пресслужбі Центру національного спротиву 5 січня.

За інформацією українського підпілля, противник продовжує промивати мізки дітям за допомогою створення музейних центрів своєї загарбницької війни. Фіксується це в частинах Луганської області, яка залишається під тимчасовим контролем РФ.

"Так, місцева окупаційна адміністрація розпорядилася створити в кожній діючій школі так звані "музеї СВО" (офіційна назва війни в РФ, — ред.). Тобто, у кожній школі будуть осередки пропаганди, які звеличуватимуть нацистську війну Кремля проти України", — йдеться в повідомленні.

У так звані музеї противник збирається завести виставки з російським спорядженням, а також буде споруджено спеціальні стенди, на яких розмістять місцевих зрадників. Це необхідно Кремлю для того, щоб підтримати міф про те, що місцеві нібито продовжують підтримувати окупацію.

У ЦНС окремо закликали повідомляти про тих громадян, які допомагають організовувати пропагандистські процеси, а також проводять "екскурсії" для противника. Батьків попросили приділяти більше уваги вихованню дітей і пояснювати їм, хто насправді винен у початку війни.

"Головна мета музеїв перенести відповідальність за початок війни, а також за злочини росіян проти цивільного населення у 2022 році на жертву — тобто Україну", — підсумували в Центрі національного спротиву.

Нагадаємо, 22 грудня повідомлялося, що РФ вивозить українських дітей на пропагандистські заходи до Москви. У підпіллі зазначають, що ворог систематично проводить політику геноциду на тимчасово окупованих територіях, намагаючись знищити "ціле покоління українців".