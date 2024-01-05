ЗС РФ просунулися під Богданівкою і планують наступ з боку Кремінної та Лисичанська, — боєць ЗСУ

Період від 10 до 20 січня буде важким для Сил оборони, а задум окупантів поки що не зовсім зрозумілий, говорить доброволець 24 ОШБр "Айдар".

Російські окупанти мають просування під Бахмутом і готують наступ на Луганщині. Про це розповів в своєму телеграм-каналі "Говорять Снайпер" доброволець 24 ОШБр "Айдар", позивний "Осман", Станіслав Бунятов.

"В напрямку Богданівки підори трохи просунулися. Кліщі (с. Кліщіївка — ред.) та Андріївка теж намагалися але безуспішно, хлопці відбилися", — проінформував він.

Також "Осман" прокоментував поширювану зараз в мережі інформацію про можливий наступ окупантів в районі Кремінної та Лисичанська. Він вважає його цілком реальним.

"За даними розвідки окупанти зібрали багаточисельне угруповання під Кремінною та Лисичанськом, планують давити звідти. 10-20 січня буде важким для наших військ. Їхній задум до кінця незрозумілий, але чомусь мені здається найбільш ймовірна ціль Лиман та Сіверськ, останнім часом вони виснажують саме цей напрямок. Чи перекинуть на Купʼянськ? Побачимо. Тактика не змінюється: "Більше мʼяса — більше просування", треба бути готовими", — написав він.

Нагадаємо, що ЗС РФ під Кремінною "епічно знищили" свій танк і видали його за український. Вони з дрона підірвали російський танк, який вже раніше підбили українські захисники.

5 січня повідомлялося, що бійці ГУР зробили рейд на територію РФ і знищили там опорний пункт та переполохали окупантів.