ЗС РФ можуть готувати наступ на Харківську область: у ГУР відреагували

За словами представника розвідки Андрія Черняка, противник справді почав накопичувати сили, проте немає жодних підтверджень тому, що найближчими тижнями почнуться активні штурми.

У виданні The Telegraph опублікували матеріал, у якому припускають, що ЗС РФ можуть почати новий наступ у Харківській області до середини січня. Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони (ГУР МОУ) Андрій Черняк у коментарі "РБК-Україна" висловився з цього приводу.

За його словами, у розвідки немає інформації, яка б підтверджувала достовірність західних даних. Водночас, російські окупанти дійсно здійснюють певне накопичення сил на фронті.

"ГУР фіксує певне накопичення сил і засобів ворога на Куп'янському напрямку. Це потенційно може свідчити про те, що окупанти мають намір активізувати наступальні дії саме на цій ділянці фронту. Водночас ми не можемо говорити, що росіяни готують цей наступ саме на 15 січня", — заявив Андрій Черняк.

Окремо представник ГУР МОУ додав, що противнику потрібно буде докласти чимало зусиль для того, щоб все ж таки домогтися якихось успіхів, якщо вони все ж таки зважаться на наступ. До цього всі спроби окупаційних військ реалізувати будь-які операції стратегічного або оперативного рівня не були успішними.

До слова, скептично ставиться до цієї новини і голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов. За його версією в регіоні не фіксують скупчення російських окупаційних військ.

"Скупчення ми поки що не спостерігаємо, не фіксуємо. Усі лінії кордону — ситуація в нас не змінилася, але ми моніторимо все в режимі онлайн, наші військові вживають усіх необхідних заходів, щоб бути готовим до будь-якого розвитку подій", — ідеться в повідомленні.

Нагадаємо, 5 січня повідомлялося, що ЗС РФ готуються почати новий наступ під Харковом, і в The Telegraph назвали "можливу дату". Джерело, близьке до ЗСУ, зазначає, що цілями ударів ЗС РФ по Харкову були як цивільні будівлі, так і військові позиції, що підтверджує активність противника.