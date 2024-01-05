Відповідальні за репресії: російські гестапівці перевіряють українських дітей під час свят, — ЦНС

Росіяни намагаються не допустити "ворожі символи" святкування, зокрема українських чи західних казкових персонажів, розповіли координатори підпілля.

На тимчасово окупованих територіях півдня російські гестапівці відвідують кожне дитяче свято. Про це повідомили в Центрі національного спротиву.

"Кожне дитяче свято на тимчасово окупованих територіях півдня відвідує представник "слідчого комітету", який слідкує за "належним його проведенням", — йдеться у повідомленні.

У Центрі зазначили, що переважно співробітниками "слідчого комітету" є завезені з Росії гестапівці, що відповідають за репресії мирного населення. На дитячих виставах при навчальних закладах вони перевіряють явку дітей, їхніх батьків, та програму заходу.

Координатори підпілля наголосили, що противник намагається не допустити "ворожі символи" святкування, а саме українських чи західних казкових персонажів. У Кремлі вважають, що саме в дитинстві формується ідентичність людини.

У ЦНС закликали передавати інформацію про співробітників "слідчого комітету" і дані про їх пересування.

"Ніхто з них не уникне покарання", — додали у Центрі національного спротиву.

Нагадаємо, 5 січня у Центрі національного спротиву повідомили, що російські військові вирішили посилити пропаганду на тимчасово захоплених територіях. Зокрема, ворог продовжує промивати мізки дітям, для цього у кожній школі окупанти створюють музейні центри "СВО".

22 грудня у ЦНС розповіли, що ворог вивозить українських дітей до Москви на пропагандистську виставку "Росія", де переконують маленьких українців у тому, що України не існує.