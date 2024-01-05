Воювали за РФ: у Непалі виник скандал через загибель своїх громадян на війні в Україні, — ЗМІ

За оцінками непальського уряду, в армії РФ служать до 200 їхніх громадян. Ба більше, близько 100 непальців уже зникли безвісти.

Непал припинив видачу дозволів своїм громадянам на роботу в Росії та Україні. Так, щонайменше 10 непальців загинули в боях, воюючи у складі російської армії. Про це пише видання Reuters.

За словами журналістів, раніше Непал просив Москву не вербувати своїх громадян в окупаційні війська, а вже завербованих непальців відправити назад додому, виплативши компенсації сім'ям загиблих.

Повідомляється, що за оцінками непальського уряду, в армії РФ служать до 200 непальців. Ба більше, близько 100 громадян Непалу вже зникли безвісти.

Як заявив директор департаменту іноземної зайнятості Непалу Кабірадж Упреті, рішення про тимчасове припинення видачі дозволів на роботу для Росії та України було спрямоване на мінімізацію людських жертв і діятиме до подальших розпоряджень.

"Це заради безпеки наших громадян", — сказав він.

Журналісти зазначили, що непальські робітники-мігранти повинні отримати від уряду дозволи на роботу, щоб влаштуватися за кордоном. Це дає їм право на державну підтримку в разі надзвичайних ситуацій або компенсацію для їхніх родин у разі смерті.

Нагадаємо, що на початку грудня 2023 року в Непалі затримали вербувальників для участі у війні проти України. За даними поліції Катманду, загалом під вартою перебуває 10 осіб. Усі вони брали активну участь у тому, щоб переправити громадян в іншу країну. Відбувалася незаконна діяльність через ОАЕ.