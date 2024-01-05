Знищення десантного корабля "Новочеркасск" відтворили на відео: хроніка подій від експертів

За словами військових експертів, місію зі знищення російського корабля "Новочеркасск" виконала пара українських винищувачів із 10 ракетами Storm Shadow на борту.

Знищення морського десантного корабля "Новочеркасск" і підводного човна класу Кіло в тимчасово окупованому Криму відбулося завдяки двом винищувачам Су-24, що несли щонайменше 10 ракет Storm Shadow. Реконструкцію операції здійснили фахівці на платформі "AiTelly — Українською".

За інформацією експертів, 7 з 10 ракет Storm Shadow збила російська ППО, однак решта влучили у ціль.

Як знищили десантний корабель "Новочеркасск": відтворення

"Вдало використовуючи темряву і майстерно вислизаючи із зони дій ворожих радарів, місію виконала пара українських винищувачів", — кажуть фахівці.

Загалом літаки несли 10 ракет Storm Shadow, які були спільно розроблені британськими та французькими інженерами. Однак російські системи протиповітряної оборони перехопили і знищили 7 ракет ще до того, як вони встигли достатньо наблизитися.

"Серед хаосу і зенітного вогню трьом ракетам вдалося обійти оборону супротивника. А цілями ракет був великий десантний корабель проєкту 775 і небезпечний підводний човен проєкту 877 "Палтус" — ключові компоненти російського військово-морського флоту", — йдеться у відтворенні подій.

Завдяки прицільним ударам значної шкоди було завдано як десантному кораблю, так і підводному човну.

Знищення морського десантного корабля Новочеркасск Фото: AiTelly - Українською

За словами фахівців, разом із ракетами відпрацювали і декілька швидкісних катерів від морських безпілотників, що також було спущено в порту Севастополя. Однак повідомляється, що вони були чи пошкоджені, чи не змогли виконати своє завдання через вдосконалені ворожі оборонні системи, тож завдали лише незначних пошкоджень.

Ракета Storm Shadow Фото: AiTelly - Українською

Принцип роботи ракети Storm Shadow

Як зазначають експерти, ракета Storm Shadow, яку ще називають Scalp, має дві боєголовки: суббоєприпас та основний боєприпас, який спрацьовує всередині об'єкта з деяким уповільненням.

Фахівці на відео відтворили покрокову роботу ракети під час знищення "Новочеркасска", що, до речі, має подвійний шар сталі.

Тепловізійні датчики виявили ціль. Струмінь розпеченого металу пробив товсту броню. Основний боєприпас відокремився від ракети і проник в корабель. Якщо запал налаштований на режим уповільнення, ракета вибухає вже всередині корабля, тим самим максимізуючи пошкодження.

Нагадаємо, українські військові знищили великий десантний корабель "Новочеркасск" у тимчасово окупованій Феодосії в Криму 25 грудня. Під час атаки судно могло перевозити вибухонебезпечний вантаж, який спричинив потужний вторинний вибух після атаки.

28 грудня 2023-го стало відомо, що після знищення ВДК "Новочеркасск" у Феодосії російські окупанти вивели з міста залишки Чорноморського флоту.