Омбудсмен закликав будувати додаткові центри реабілітації для військових (відео)

Дмиро Лубінець зазначив, що цим питаням вже займаються представники Міністерства охорони здоров'я України.

В Україні потрібно створити додаткові реабілітаційні центри для захисників та захисниць. Про це в ефірі телемарафону заявив Дмитро Лубінець, Уповноважений Верховної Ради із прав людини.

Він наголосив на тому, що в державі є усі передумови, щоб надати фахову підтримку. У питанні реабілітації, як він вважає, є прогалини.

"Треба створювати додаткові реабілітаційні центри — як медичні, так і психологічні, для наших героїв і героїнь", – заявив омбудсмен.

Лубінець зазначив, що цим вже займаються представники Міністерства охорони здоров'я України. Відповідні висновки він зробив після огляду лікарні, де проходили первинне медобстеження захисники і захисниці, звільнені з полону.

"Вимагаю, щоб цим займалася держава", – додав він.

Уповноважений із прав людини відзначив й допомогу, яку можуть надати інші країни. Вони пропонують свої послуги щодо надання меддопомоги та реабілітації для героїв, яких повернула українська держава.

Повернення військових з полону Росії

Україна 3 січня повернула з полону 230 військових та цивільних. Додому повернулися зокрема й ті, хто вважався зниклими безвісти. Серед них — оборонці Маріуполя та "Азовсталі". Це бійці Збройних сил, Національної гвардії, Державної прикордонної служби, Національної поліції.

Зазначається, що додому також повернулася медикиня 36 ОБрМП, яка в полоні з окупантами принципово розмовляла українською мовою. Росіяни декілька разів імітували її вивезення на обмін, але згодом повертали до місця утримання.

Нагадаємо, 3 січня захисник зворушив першими після полону словами до матері. За інформацією штабу з питань поводження з військовополоненими, родичі захисника України чекали на звільнення чоловіка з літа.