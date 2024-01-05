Бої за лівий берег Херсонщини: кримська СБУ допомогла морпіхам знищити ЗС РФ (відео)

Українські бійці виявляти позиції росіян за допомогою безпілотника, після чого скидали на ворога снаряди. Після вдалих влучань противник гинув.

Українські військові показали знищення особового складу Збройних сил Російської Федерації на лівому березі Херсонської області. Відповідне відео опублікували аналітики DeepState у Telegram.

Бійці знищують ворога в Кринках Херсонської області.

"Спільні відпрацювання морської піхоти та "бомберів" зведеного підрозділу "Б.Г." кримського управління СБУ в населеному пункті Кринки", — йдеться у повідомленні.

В опублікованому відео бійці показали, як в лісопосадці у різних місцях виявляли позиції російських військових за допомогою безпілотного літального апарату. Після чого дрони "скидали" один за одним снаряди на ворога, в результаті чого відбувалися вибухи, противник гинув, а в небо здіймався густий сірий дим.

Нагадаємо, 5 січня речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк заявила, що російські військові відновили використання бронетехніки на лівому березі Херсонської області. З її слів, противник припинив використання бронетехніки через великі втрати, проте наразі відновив штурми за допомогою машин. Натомість українські військові продовжують знищувати військову техніку ЗС РФ та особовий склад.

Того ж дня полковник запасу ЗСУ, військовий експерт Сергій Грабський розповів, що українські бійці тримають ворога в напрузі на лівобережжі. Зокрема, ЗСУ ведуть маневрові дії в так званій зоні, де окупанти не можуть завдавати ударів, які могли б призвести до колапсу фронту.