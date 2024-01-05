"Символ": британський журналіст розповів, як Зеленський змінився за час війни з РФ (фото)

За словами Саймона Шустера, однією із сильних сторін українського лідера завжди була впевненість. Наприклад — він був сильно роздратований, коли йому запропонували виїхати з України.

Президент України Володимир Зеленський до останньої хвилини не вірив у те, що Росія почне вторгнення в Україну, причому таке масштабне і практично з усіх боків. Про це пише британський журналіст Саймон Шустер у книзі про перший рік війни та українського лідера, уривки якої публікує The Telegraph.

Ключові моменти, на які звернув увагу журналіст, часом здавалися такими, що межують із маячнею, як стверджує Шустер. Наприклад, Зеленський знав, що Україні не вистачає засобів, щоб дати відсіч росіянам.

"Своїми діями перед вторгненням Зеленський узяв на себе принаймні частину провини за нестійкий стан оборони країни. Він провів кілька тижнів, применшуючи ризик повномасштабного вторгнення, і відмовився від поради військового командування щодо зміцнення кордону", — пише Шустер.

Фото: Офіс президента

Водночас, як зауважує журналіст, така впевненість завжди була однією із сильних сторін Зеленського. Він був роздратований, коли йому запропонували виїхати — "ніби списали з рахунків".

У цей час глави європейських держав зібралися на саміт, на якому вирішували, що робити. Шустер пише, що лідери Німеччини, Австрії та Угорщини не хотіли розривати зв'язки з РФ, зокрема з її банківською системою. І тут втрутився Зеленський, який замість того, щоб просити про порятунок, зажадав від європейських високопосадовців відповіді на запитання: "Чи дозволять Україні коли-небудь вступити в ЄС?"

Війна змінила президента — він став жорстким, а зовні нагадував "ходячий труп", бо його обличчя стало жовтуватим через нестачу сонячного світла і свіжого повітря.

Фото: Скриншот

"Не проявляти милосердя. Використовуйте всю доступну зброю, щоб знищити там усе російське", — такі накази віддавав Зеленський, коли РФ намагалася захопити Гостомель і згодом Київ.

Шустер вважає, що тоді Зеленський думав, що Путін не розуміє, що відбувається. Український лідер, на думку журналіста, вірив, що якби він міг узяти російського диктатора із собою в зону бойових дій і показати йому тіла, війна могла б припинитися. Однак після Бучі та Ірпеня, й особливо вокзалу в Краматорську, де його жахнули просто калюжі крові на асфальті, він сказав, що відчуває ненависть до російських військ.

Іноді такі похвальні його якості, як хоробрість, пише Шустер, наражали його на більшу небезпеку, ніж було необхідно.

"Але здатність президента побороти свій страх багато в чому пов'язана з тим, як Україна пережила цю загрозу своєму існуванню", — підсумовує журналіст.

Шустер розповідає, як Зеленський надихав себе.

"Ти символ. Потрібно діяти так, як має діяти глава держави", — наводить журналіст слова українського лідера.

Фото: Офіс президента

Він усе розумів і навіть в один із днів битви за столицю сказав, що, мовляв, можливо, ви бачите мене живим востаннє. Це були слова, звернені до лідерів Євросоюзу, які в той момент вирішували, як можна покарати Путіна. Однак український президент не дуже вірив у те, що союзники врятують Україну.

"Його виступи, що тривали всього близько п'яти хвилин, мали більший вплив, ніж місяці, якщо не роки, дебатів про російську загрозу", — зауважив Шустер.

Фото: Getty Images

Журналіст зазначає, що наступного місяця виповниться два роки з дня вторгнення Путіна. Війна забрала сотні тисяч життів і ще далека від завершення. І війна змінила українського президента — "впертого, упевненого в собі, мстивого, аполітичного, хороброго до нерозсудливості і нещадного щодо тих, хто стояв на його шляху". Шустер сформулював те, що робить Зеленський, — він спрямовує гнів і стійкість свого народу і цілеспрямовано висловлює їх світу.

Як зауважив Шустер, саме ці зміни нагадали йому слова, які Зеленський сказав під час передвиборчої кампанії.

"Найстрашніше — це втратити людей, які тебе оточують... тих, хто тебе підтримує, підказує, коли ти помиляєшся", — резюмував президент.

Нагадаємо, 27 грудня повідомлялося, що Володимир Зеленський нагородив працівників вітчизняної "оборонки". Україна, як заявив президент, на системному рівні розгортає виробництво боєприпасів для дронів і вже має важливі результати щодо ракет.