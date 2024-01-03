Традиція поваги та вдячності: Зеленський вручив сертифікати на квартири героям війни

За словами українського президента, держава завжди буде вдячна тим, хто працював і бився на благо Батьківщини. У церемонії брали участь представники різного роду військ та їхні родичі.

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Президент України Володимир Зеленський вручив сертифікати на квартири для українських військових, які обороняють наші землі від навали окупантів. Про це йдеться в Telegram-каналі глави держави 3 січня.

За його словами, Україна завжди буде вдячна тим громадянам, хто продовжує за неї боротися і ризикує собою заради спокійного майбутнього населення. У результаті було ухвалено рішення нагородити Героїв України.

Крім того, у заході також брали участь рідні українських захисників, які загинули на полі бою і до останнього боролися.

"Продовжуємо традицію поваги та вдячності нашим воїнам. Вручив сертифікати на квартири Героям України та рідним загиблих Героїв. Тим, хто захищає Україну і на землі, і в небі, і в нашому українському Чорному морі", — йдеться в повідомленні Володимира Зеленського.

Окремо глава держави перерахував роди військ та угруповання, які отримали сертифікати на нерухомість під час церемонії. Туди увійшли Сухопутні війська, Повітряні сили, Військово-Морські сили, Десантно-штурмові війська, Сили спеціальних операцій, Національна гвардія України, Державна прикордонна служба, а також Державна служба України з надзвичайних ситуацій та СБУ.

"Нехай незалежна і сильна Україна завжди буде вдячна кожному, хто бився заради неї, кожному, хто працював заради неї, кожному, хто може сказати, що українське життя — це його досягнення, його результат", — підсумував президент.

Нагадаємо, 27 грудня повідомлялося, що Володимир Зеленський нагородив працівників вітчизняної "оборонки". Україна, як заявив президент, на системному рівні розгортає виробництво боєприпасів для дронів і вже має важливі результати щодо ракет.