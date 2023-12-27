"Утричі більше зброї й техніки": Зеленський нагородив працівників вітчизняної "оборонки" (відео)

Україна, як заявив президент, на системному рівні розгортає виробництво боєприпасів для дронів і вже має важливі результати щодо ракет.

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У 2023 році вдалося випустити втричі більше зброї й техніки, ніж торік. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час нагородження працівників вітчизняного оборонного комплексу, повідомляється на сайті Офісу президента.

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Україна може зробити навіть понад 1 млн дронів у 2024 році: експерт назвав умови

Він назвав такий показник дуже вагомим зростанням, що стосується боєприпасів для артилерії. За його словами, Україна на системному рівні розгортає виробництво боєприпасів для дронів, є важливі результати щодо наших ракет.

"Кількісні та якісні показники щодо ракет уже відчутно більші та будуть ще більші", — повідомив він.

Виробництво зброї в Україні

Міністр оборони України Рустам Умєров 15 грудня взяв участь у британо-українській конференції з оборонної промисловості, яка відбулася в Києві. За словами посадовця, мета міністерства на наступний 2024 рік — локалізувати виробництво озброєння в Україні. За його словами, потрібно не тільки створювати й розвивати новітні військові технології, а й масштабувати їх.

Міністр оборони підкреслив, що Київ зацікавлений у прямих угодах із британськими виробниками та готовий підписувати довгострокові контракти, оскільки Велика Британія — один із найбільших партнерів і союзників України. Він говорить, що на озброєння, військову техніку та боєприпаси для Сил оборони в бюджеті відомства виділено 255 мільярдів гривень.

Нагадаємо, експерт назвав умови виробництва понад 1 млн дронів у 2024 році в Україні. Випуск безпілотників, як заявив співзасновник компанії DroneUA і експерт у сфері безпілотних технологій Валерій Яковенко, реально збільшити вдвічі порівняно з 2023 роком, зокрема моделей із дальністю польоту понад 100 км.