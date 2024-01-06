Замість елітних десантників – зеки : як змінився 345 полк Росії (фото, відео)

Деякі військові називають колись елітний полк "соромом та ганьбою". Кажуть, що більшість військових полку є зеками, які вчиняють насилля відносно інших бійців.

Російські десантники 345 полку 104-ї Гвардійської ДШД, які колись були елітою, стали збіговиськом зеків. Стан справ у підрозділі настільки поганий, що деякі росіяни у ньому не витримують та розповідають про те, на що перетворилася російська військова "еліта". Відповідні фото та відео полку опублікували у Telegram-каналі "Нет войне".

Один із військових полку жаліється на те, що раніше у підрозділі проходили службу найкращі, а на першому місці була честь та дисципліна.

Попри це, наприкінці 2023 року більша частина військових у полку були ув’язненими, які карають інших військових насиллям.

Російський десантник розповідає, що військових, які десь провинилися, роздягають та ґвалтують знімаючи на камеру телефона. Також одним із видів покарання є коли одні винні ґвалтують інших.

Фото: Telegram/нет войне

"Те, до чого ми всі докотилися — це сором і ганьба", — йдеться у повідомленні.

Фото: Telegram/нет войне Фото: Telegram/нет войне

Він опублікував фото та відео, аби інші могли побачити, на що перетворилися "елітні" десантники Росії, аби надалі росіяни змогли побачити та проаналізувати дії військового керівництва та режим Володимира Путіна.

Фото: Telegram/нет войне

Фото: Telegram/нет войне

Де воюють "елітні" десантники

Як зазначав Інститут вивчення війни у звіті від 24 грудня, посилаючись на слова українського військового оглядача Костянтина Машовця, загони 345 полку 104-ї Гвардійської ДШД наприкінці грудня воювали на Херсонщині неподалік Кринок.

Вони прийшли з резервів угруповання сил "Дніпро" на заміну 2-го батальйону десантників у складі угруповання "Енергодар".

Зокрема, там же воює і інший підрозділ 104-ї дивізії – не так давно створений 337-й повітряно-десантний полк. Аналітики зазначали, що матір одного із військових розповідала на відео про високу смертність та неефективність керівництва полку. Власне, за її словами, наприкінці грудня біля Кринок начебто був знищений цілий новостворений підрозділ.

Знущання та катування у 345 полку Росії

Імовірно на фоні неуспішних завдань у 104-у полку поширюється непокора військових. Відтак російське командування вирішує карати десантників незвичними та жорстокими методами.

Так, Telegram-канали опублікували наприкінці грудня відео, як військових 345 "елітного" полку за невиконання наказів командирів, роздягли та голими кинули у ями.

Повідмолялося, що за непокору військових принижують, б’ють та заставляють займатися статевими зносинами. Опозиційний Telegram-канал Gulagu.net писав, що такі катування спеціально знімають на відео, аби потім принижувати та залякувати інших військових.

Нагадаємо, у листопаді минулого року Фокус писав, РФ розгорнула нову 104-ту армійську дивізію десантно-штурмових військ (ДШВ) на тимчасово окупованих територіях України. Зокрема, підрозділи 104-ї дивізії РФ брали участь у війні в Грузії, Азербайджані та Чечні. Зокрема, 345-й полк у 1992 році перевели в Абхазію і вивели зі складу дивізії. Через великі втрати Міноборони Росії було вимушено сформувати у дивізії 337-й полк і 52-гу артилерійську бригаду.

Також у вересні минулого року аналітики ISW писали, як елітні російські військові, серед яких десантники та спецназ, не стали на заваді та Збройні сили України просунулися вперед у Запорізькій області