ЗМІ пишуть про ймовірну ліквідацію Герасимова: що відомо і як відреагували в ГУР (фото, відео)

Публікацію про ймовірну смерть начальника Генштабу РФ Валерія Герасимова першим опублікував OSINT-розслідувач WarVehicleTracker. Водночас голова ГУР Кирило Буданов заявив, що не може підтвердити або спростувати факт смерті топвійськового РФ.

Очільник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив, що наразі не може підтвердити чи спростувати інформацію щодо загибелі начальника Генштабу військ Росії Валерія Герасимова. Про це він заявив в ефірі телеканалу 1+1.

Очільник відомства також вирішив не вдаватися в подробиці причини вибухів на території тимчасового Криму, які відбулися 4 та 5 січня.

"Я, скажімо так, не маю підтверджень цій інформації", — відповів Буданов на питання журналіста щодо ймовірної загибелі Герасимова.

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Реакція світових медіа

Поширена новина у мережі щодо ймовірної загибелі начальника Генштабу військ Росії Валерія Герасимова опинилася на шпальтах й світових видань. Журналісти Newsweek звернули увагу на зацікавленість новиною мережі після того, як чутки почали публікувати після того, як користувач X (раніше Twitter) WarVehicleTracker, який відстежує транспортні засоби та втрати в Україні, поділився зображенням. Воно нібито підтверджує повідомлення, опубліковане російським каналом у Telegram під назвою "Обыкновенный царизм", у якого понад 34 тисячі підписників.

"За попередніми даними, під час атаки на Крим загинув Валерій Герасимов, який на момент атаки перебував на командному пункті під Севастополем", – йшлося у дописі.

Фото: Twitter

Публікація WarVehicleTracker на момент написання статті переглянули понад 60 000 разів і змусив сотні користувачів соцмереж поставити запитання, чи Герасимова вбили в Криму.

Видання Daily Mail звернуло увагу на те, що Герасимов тривалий час не з'являється на публіці. Його не було з 29 грудня на церемонії нагородження військових. Тоді відзначили окупантів, які брали участь у захопленні Мар’їнки в Донецькій області.

Журналісти зазначили, що підтверджень інформації щодо ліквідації російського генерала наразі немає, але на цю мить можна констатувати лише те, що вже відомо – командний пункт в Криму уразили.

"Схоже, чутки про смерть Герасимова почали циркулювати після того, як російський Telegram-канал під назвою "Обыкновенный царизм" опублікував непідтверджене повідомлення", – зазначили у виданні.

У самому Telegram-каналі "Обыкновенный царизм" звинуватили Україну у поширенні дезінформації. Пропагандисти заявили, що такого допису у них не було.

"Ліквідація" Герасимова — реакція Росії

Росія ще не прокоментувала інформацію про те, що Валерій Герасимов був убитий під час удару по військовому командному пункту в Криму в четвер.

Вибухи в Євпаторії 4 січня 2024 року

В Криму на околицях міста Євпаторія близько 16 години дня 4 січня пролунали вибухи. Незадовго до вибухів на окупованому півострові було оголошено повітряну тривогу, а місцеві пабліки в соцмережах повідомили інформацію щодо активності авіації ЗСУ в Миколаївській області.

У місті поряд із бухтою зафіксували застосування ППО російських військ. Так званий губернатор Севастополя Михайло Развожаєв звернувся до мешканців окупованого півострова з закликом перебувати в укриттях і проінформував про успішну роботу.

OSINT-аналітики з Military Journal повідомили, що були застосовані крилаті ракети Storm Shadow. Вони влучили в розташування окремої радіолокаційної роти поблизу Євпаторії. У повідомленні йдеться про те, що внаслідок атаки виникла пожежа. Також на військових об’єктах є поранені.

Фото: Google Maps

Фахівці вказали дані, де могло відбутись влучання. Місце розташування свідчить, що вибухи лунали на околиці міста.

Нагадаємо, 5 січня Управління стратегічних комунікацій Генерального штабу Збройних Сил України повідомило, що Збройні сили України завдали влучного удару по складах боєприпасів поблизу села Первомайське в тимчасово окупованому Криму. Ефективний удар українські захисники провели 4 січня, попри заяви загарбників про надійність власного ППО.