У законопроєкті про мобілізацію фігурують чоловіки, які перебувають за кордоном, — нардеп (відео)

За словами депутата Єгора Чернєва, для поповнення українського війська необхідно запровадити більше "мотиваційних заходів", які не позначатимуться на економіці.

У законопроєкті №10378 про мобілізацію фігурують громадяни України чоловічої статі, які наразі перебувають за кордоном. Про це сказав народний депутат із фракції "Слуга народу", голова української делегації в Парламентській Асамблеї НАТО Єгор Чернєв у коментарі "ТСН" 5 січня.

Чернєв заявив, що мобілізація необхідна, оскільки війна триває, і Російська Федерація не збирається зупинятися. Він також підкреслив, що Україні потрібно поповнювати свої війська, однак "не на будь-яких умовах".

За словами Чернєва, завдання Генштабу і Міноборони — укомплектувати ті бригади, які сьогодні є. Водночас політик вважає, що у згаданому законопроєкті були норми, які "недостатньо опрацьовані".

Говорячи про обмеження прав тих, хто ухиляється від мобілізації, нардеп зазначив, що в разі ухвалення "репресивних методів" ці громадяни можуть "піти в тінь", що зашкодить економіці країни.

"Наше завдання, щоб це був збалансований законопроєкт, не репресивний. Так, там мають бути все-таки якісь репресивні заходи, але більше мотиваційних заходів, які мотивуватимуть людей і не впливатимуть на економіку", — сказав депутат.

Чернєв також підтвердив, що в законопроєкті фігурують чоловіки, які зараз перебувають за кордоном. За його словами, щодо цього зараз "більше запитань, ніж відповідей".

Єгор Чернєв про мобілізацію в Україні

Нагадаємо, у законопроєкті №10378 про мобілізацію, який Кабінет міністрів вніс на розгляд у Раду, пропонується посилити покарання за ухилення від служби. Зокрема, йдеться про штрафи від 8 500 до 17 тисяч гривень.

Секретар Комітету Верховної Ради з національної безпеки, народний депутат Роман Костенко зазначив, що законопроєкт можуть доопрацьовувати між 1 і 2 читаннями, оскільки до багатьох норм є "питання".