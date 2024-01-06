Залишились без пункту управління: у ЗСУ підтвердили удар по аеродрому "Саки" в Криму

Місцеві Telegram-канали повідомили, що там базується 43 винищувальний авіаційний полк Військово-повітряних сил РФ, що підтримує російські війська на півдні України.

Українські військові знищили пункт управління росіян на території тимчасово окупованого Криму. Про це у суботу, 6 січня, повідомив командувач Повітряних сил Збройних сил України Микола Олещук у Telegram.

За інформацією Олещука, під ударом опинився військовий аеродром "Саки", розташований у Новофедорівці.

"Аеродром Саки! Все цели сбиты!" На жаль, наші Повітряні Сили залишились ще без одного пункту управління в Криму!", — йдеться у повідомленні командувача.

Крім того, генерал-лейтенант подякував українським льотчикам "за чудову роботу".

"У черговий раз дякую нашим льотчикам за чудову роботу! Разом до перемоги!", — наголосив Олещук.

Вибухи в Криму у ніч на 6 січня

Пресслужба Міністерства оборони Російської Федерації повідомила, що у ніч на 6 січня на території тимчасово окупованого Криму прогриміли вибухи. Над півостровом спрацювала протиповітряна оборона.

У Міноборони РФ заявили про перехоплення і знищення чотирьох "авіаційних керованих ракет" над Кримом. В атаці російське оборонне відомство звинуватило Україну.

Крім того, у соцмережах заявили про щонайменше десять вибухів у Євпаторії. Вибухи також прогриміли в населених пунктах Саки та Новофедорівка.

Удар по військовому аеродрому "Саки": деталі

Моніторинговий Telegram-канал "Кримський вітер" повідомив, що під ударом був військовий аеродром "Саки" у Новофедорівці.

Як зазначають автори публікації, у "Саках" базується 43 винищувальний авіаційний полк Військово-повітряних сил РФ, що підтримує російські війська на півдні України. На його озброєнні — бомбардувальники Су-24 і винищувачі Су-30.

Нагадаємо, в ніч на 5 січня Крим зазнав атаки БПЛА. У Міноборони РФ заявили, що російським засобам ППО нібито вдалося знищити і перехопити 36 українських безпілотників над півостровом.

Крім того, 4 січня на території російського Бєлгорода пролунали вибухи. Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков заявив, що на підльоті до обласного центру було збито десять повітряних цілей.