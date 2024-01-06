Через Маріуполь РФ перекидає військову техніку: Андрющенко розповів, куди її везуть (відео)

Протягом останньої доби вдалось зафіксувати не менше 15 вантажівок без урахування колон паливозаправників.

Збройні сили Російської Федерації перекидають військову техніку через тимчасово окупований Маріуполь Донецької області на Бердянський напрямок. Про це у суботу, 6 січня, повідомив радник міського голови Петро Андрющенко у своєму Telegram.

За інформацією заступника мера Маріуполя, російські окупанти перекидають вантажівки з боєкомплектами та живою силою.

"Фіксуємо поновлення перекидання вантажівок з БК та живою силою в Бердянський напрям", — йдеться у повідомленні.

Андрющенко наголосив, що протягом останньої доби вдалось зафіксувати не менше 15 вантажівок без урахування колон паливозаправників.

Нагадаємо, 12 грудня Петро Андрющенко повідомив, що ЗС РФ перекидають військову техніку через Маріуполь в напрямку Нікольського Донецької області. Він зазначив, що російські окупанти продовжують накопичувати сили в бік Нікольського й на північ до Волноваського району Донецької області.

Нагадаємо, 8 грудня радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що російські окупанти переміщують військову техніку з умовно-новими позначками. Ворожі транспортні засоби зафіксували в Донецькій області. З його слів, подібні маркування використовуються для підрозділів, які будуть задіяні в бойових діях у Луганській області.

4 грудня Петро Андрющенко заявив, що Збройні сили Російської Федерації почали перевозити боєкомплекти цивільним транспортом у тимчасово окупованому Маріуполі. Зокрема, противник перевозить БК у причепах зі складів у промзоні на полігони та підрозділи, які розкидані по місту та на околицях різних сіл у районі. Окупанти розташовують склади в різних місцях, щоб не привертати увагу та не дати можливість зафіксувати всі об'єкти.