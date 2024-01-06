У Молдову за $5 тис.: десятьох чоловіків замість порома на Дністрі чекали на прикордонники

За інформацією прикордонників, на усіх викритих чоловіків склали протоколи за спробу незаконного перетину кордону. Зокрема, за допомогу у виїзді з України кожен з них повинен був заплатити по 5 тисяч доларів.

У Вінницькій області прикордонники викрили 10 утікачів з різних областей, які хотіли незаконно покинути територію України на човні. Про це повідомляють у пресслужбі Держприкордонслужби.

За таку мандрівку чоловіки призовного віку мали заплатити 5 тисяч доларів з особи. Затримали їх неподалік держкордону на березі річки Дністер.

Фото: Пресслужба Держприкордонслужби

Прикордонники кажуть, що човен мав приплисти за ухилянтами з Молдови, однак замість нього на чоловіків очікував наряд Могилів-Подільського прикордонного загону.

Як вияснилося, про таку можливість покинути Україну утікачі дізналися з інтернету. Вони знайшли Telegram-канал, у якому зловмисники пропонували ухилянтам виїхати до іншої держави цікавим способом.

Так, чоловіки отримали рекомендації, згідно з якими повинні були у темну пору доби прибути до одного з прикордонних населених пунктів.

Заплатити за "квиток" в іншу країну ухилянти мали після завершення поїздки. На усіх викритих чоловіків склали протоколи за спробу незаконного перетину кордону.

Нагадаємо, 27 грудня у Держприкордонслужби повідомляли, що затримали 16 чоловіків, які намагалися незаконно виїхати до Словаччини. Вони намагалися перетнути кордон як групами, так і по одному.

Також нещодавно Служба безпеки України викрила міжнародне злочинне угруповання, яке допомагало військовозобов’язаним чоловікам втікати з України через Придністров’я до Молдови. Сума послуг становила до 5 тисяч доларів.