Обстріл Харкова 2 січня: РФ намагалися приховати виробника ракет, — прокуратура

Спікер прокуратури Харківської області Дмитро Чубенко показав на деталях ракет, що була спроба затерти номери болгаркою. І загалом ракета відрізняється від "Іскандера".

У Харкові досліджують вцілілу хвостову частину ракети, одну з тих, що 2 січня вдарила по місту і завдала значної шкоди. Раніше заявлялося, що ці ракети РФ могла отримати з КНДР. Вона візуально нагадує "Іскандер", але зібрана більш недбало. Також із деталей намагалися видалити номери. Про це речник прокуратури Харківської області заявив у коментарі "Укрінформ".

Чубенко зазначив, що йдеться про ракету, яка вдарила неподалік від площі Свободи. Від неї залишилася велика деталь: майже вся хвостова частина.

"Під час удару від неї залишилися дуже великі частини, зокрема й хвостова частина, за якою ми змогли зрозуміти, що це нетипова ракета "Іскандер". Якими ракетами били — такими самими чи ні — зараз не можу сказати, оскільки під час інших влучань залишилися дрібні частини, за якими неможливо відрізнити, чи це "Іскандер", чи дуже схожа на нього ракета. Проводяться експертизи", — розповів речник прокуратури.

Чубенко зазначив, що на ракеті є сліди того, що з неї намагалися прибрати написи, або номери.

"Затерті номери на деяких деталях. Що свідчить про бажання приховати інформацію про цю ракету", — сказав речник, показавши частину ракети, де чітко видно сліди механічного впливу, що підтверджують його слова. І, за його словами, ракета зібрана досить недбало.

Сліди механічного впливу на деталях ракети Фото: Укрінформ

"Написи затерті, намагалися болгаркою, або наждачкою. Раніше росіяни такого не робили. За мною багато деталей ракет, на яких такого не робили", — уточнив спікер.

"До того ж за внутрішнім обладнанням ми бачимо: написи всередині не дуже охайні, зроблені в різнобій. Зазвичай у таких ракетах, зроблених і в Радянському Союзі, і вже в Росії, написи дуже акуратні. Подекуди ставляться навіть прізвища працівників заводу, щоб встановити відповідальних — хто саме і що саме в цій ракеті встановлював. Тут же такого немає. Написи зроблені криво", — розповів Чубенко про ракету, яку зараз досліджують експерти.

За його словами, ця ракета схожа на одну з північнокорейських, але прямих доказів поки що немає. У "новій" ракеті є технічні відмінності. Вона трохи більша, ніж "Іскандер", за словами Чубенка, "буквально на 10 мм у діаметрі".

Також відрізняється її наповнення: це обмотка дротів, оскільки на "Іскандері" є захист від РЕБ, спеціальне управління. У ракеті, що вдарила по Харкову 2 січні, немає цього, просто дроти всередині ракети.

Прямих доказів, що цю ракету було вироблено в КНДР, немає, експертизу ще проводять, але північнокорейські ракети виготовляли на базі "Іскандера".

Огляд уламків ракети проводили прокурори обласної прокуратури, слідчі поліції, працівники СБУ та співробітники Наукового центру Повітряних Сил Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба. Мета слідчої дії — перевірити версію щодо виробництва зазначених ракетних боєприпасів за межами Росії.

Відомості, отримані під час додаткового огляду, будуть надані експертам для проведення комплексної судової вибухо-технічної та військової експертиз. Слідчі дії тривають.

Також раніше ЗМІ повідомляли, що РФ отримала від КНДР балістичні ракети і хоче додати до свого арсеналу ракети з Ірану. Це стало очевидно ще в середині грудня 2023 року.

Фото: Нацполiцiя Украiни

Наслідки обстрілу Харкова ЗС РФ 2 січня Фото: Нацполiцiя Украiни

Нагадаємо, 2 січня ЗС РФ запустили по Харкову щонайменше шість ракет, усі вони були націлені на Шевченківський район. Йдеться про житлову забудову майже в центрі міста. Будинки були сильно пошкоджені, від ракет залишилися глибокі воронки. Дві жінки загинули, кількість травмованих зросла до 62 осіб.