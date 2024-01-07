Українські розвідники підбили пiд Бєлгородом два ЗРГК "Панцир-С1" вартістю $15 млн (відео)

Відео удару по ворожих установках "Панцир-С1" виклали розвідники Міністерства оборони України.

Оператори "Групи 999" ГУР МО України вдарили по позиціях російської ППО на території Бєлгородської області в Росії та знищили два російських зенітних ракетно-гарматних комплекси "Панцир С-1". Про це повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

На відео вказано, що завдяки удару росіяни втратили "захисний панцир". Чергову спецоперацію розвідки Міноборони здійснили 6 січня 2024 року.

"У межах складної місії, реалізованої за сприяння платформи United24, оператори "Групи 999" ГУР МО України вдарили по позиціях російської ППО на території Бєлгородської області", — повідомили в Міноборони.

Два російських зенітних ракетно-гарматних комплекси "Панцир С-1" виведені з ладу.

Внаслідок вогневого ураження два російських зенітних ракетно-гарматних комплекси "Панцир С-1" виведені з ладу.

Вартість одного такого ЗРГК становить орієнтовно 10-15 мільйонів доларів, повідомили фахівці.

ЗРГК "Панцир-С1" стояв посеред поля, свідчить запис. Після цього по ній прилетів снаряд, випущений з невказаного зразка української зброї. Запис зафіксував потужний вибух.

Фото: Wikipedia

ЗРГК "Панцир-С1" — що відомо про зброю

"Панцир-С1" — російський самохідний зенітний ракетно-гарматний комплекс наземного базування. Зброю розроблено тульським ГУП "Конструкторське бюро приладобудування". ЗРГК використовують для ближнього прикриття цивільних і військових об'єктів від усіх сучасних і перспективних засобів повітряного нападу.

Комплекс відрізняється рядом покращених тактико-технічних характеристик, у тому числі підвищеною дальністю та висотою ураження повітряних цілей, здатний застосовувати два типи ЗУР 57Е6М-Е та 57Е6-Е (зі складу ЗРПК "Панцир-С1").

Нагадаємо, Росія має спроможність виготовляти озброєння, але швидко замінити втрачені сучасні системи протиповітряної оборони окупантам складно. Про це раніше говорив представник ГУР Міноборони України Андрій Юсов

За його словами, втрата кожної одиниці сучасної зброї для росіян болісна і серйозна. У них є застарілі системи озброєння, але вони не настільки ефективні.

Фокус вже повідомляв про знищення Силам оборони трьох російських комплексів С-300. Зенітно-ракетні комплекси вже більше не можуть використовуватися ані як засіб захисту позицій окупантів на Херсонщині, ані як системи для наземних атак.