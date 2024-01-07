"30 тисяч на місяць": Луценко закликав озвучити втрати України у війні і назвав цифру (відео)

За словами політика, він розуміє, що для суспільства дані про втрати стануть шоком, але українці заслужили на правду. Інакше не вийде вивести із зони комфорту мільйони громадян.

Український політик і військовослужбовець Юрій Луценко закликав президента Володимира Зеленського, голову Міноборони Рустема Умерова і головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного озвучити кількість загиблих українців на війні. Він сказав, що якщо "500 тисяч, про які зараз говорять", розділити на кількість місяців, можна буде скласти уявлення про втрати ЗСУ на фронті. Це приблизно 30 тисяч на місяць — убитими та важко пораненими, заявив Луценко в ефірі телеканалу "Прямий".

"Ці три посадові особи, які ведуть війну, повинні разом вийти перед українцями та сказати, що цей закон [про мобілізацію] нам потрібен. При цьому вони мають назвати кількість загиблих. Я знаю, як вони цього не хочуть, я знаю, як важко це буде сприйнято", — сказав він, додавши, що інакше не вдасться вивести із зони комфорту мільйони тих, хто ховається за "різними байками про те, що може служити будь-хто, крім мене".

"Потрібно чесно сказати: 500 тисяч, про які зараз говорять, якщо розділити на місяці — це по 30 тисяч на місяць. І тоді ми приблизно зрозуміємо, що відбувається на фронті. Убитими й важко пораненими. І потрібно людям сказати правду, я впевнений: українці заслужили цю правду", — сказав Луценко.

На думку колишнього генпрокурора, схожий шок привів півмільйона громадян до військкоматів 24 лютого. Він також додав, що українські ЗМІ (телемарафон) довго заспокоювали повідомленнями про те, що загрози немає, і що Силам оборони протистоїть ні на що не здатний ворог.

"Криворукі й дурні. І ця байка в теплій воді призвела до кількох мільйонів ухильників, які втекли за кордон, і ще кількох мільйонів, які сидять удома і кажуть: нехай воює хто завгодно, крім мене і мого сина", — уточнив політик.

Юрій Луценко назвав цифру втрат України у війні

Скільки військовослужбовців втратила Україна

На початку листопада на пресконференції в Нью-Йорку Володимир Зеленський заявив, що втрати України у війні проти РФ у "п'ять разів менші", ніж у противника. Він також нагадав, що РФ достатньо залишити окуповані території, щоб закінчити війну.

Також у листопаді журнал The Economist опублікував дані з посиланням на анонімних американських чиновників про те, що оцінювані втрати України становлять близько 190 тисяч осіб. З них загиблими — 70 тисяч, а 120 000 отримали поранення.

Втрати РФ

Міноборони України не публікує дані про втрати ЗСУ, командування не підтверджувало цифри, які навів Луценко. Водночас Генштаб публічно відстежує приблизні цифри загиблих і поранених противника. Станом на 7 січня, від початку повномасштабного вторгнення ЗС РФ втратили близько 364 730 осіб.

Нагадаємо, що, за оцінками генерала Бундесверу Крістіана Фрейдінга, у РФ величезні втрати в Україні. Російські війська вийдуть із війни ослабленими.

Раніше повідомлялося, що "мобілізація" стала словом 2023 року в Україні. За оцінками експертів у галузі мовознавства, це слово використовувалося частіше, ніж інші "конкуренти": "контрнаступ" і "літо в Криму".