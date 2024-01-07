"Повинна платити": РФ не може захопити Україну, тому намагається її знищити, — Кулеба

За словами глави МЗС, Кремль ухвалив рішення обрати військову "стратегію", яка спрямована на терор мирних жителів. Союзники повинні допомогти зупинити Москву.

Російські окупанти не припиняють атакувати мирні міста України за допомогою різного озброєння. Це їхня стратегія, адже захопити країну не вийшло. Про це заявив глава Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба під час пресконференції з японською колегою Йоко Камікавою в Києві 7 січня.

За його словами, Кремль не збирається змінювати свою військову "стратегію", тож має намір далі тероризувати Україну. Відповідно, Києву необхідна допомога від партнерів.

Український дипломат нагадав, що під час голосування в "Групі семи", Японія запросила на саміт у Хіросімі президента Володимира Зеленського. Тоді й було ухвалено рішення про те, щоб надати ЗСУ винищувачі F-16.

"Я поінформував свою колегу сьогодні і про інший бік війни, а саме про потребу України не тільки в літаках, а й насамперед у засобах протиповітряної оборони. Я наголосив колезі, що головна російська військова стратегія полягає в такому: якщо ти не можеш щось захопити, ти маєш це повністю знищити. Тому щодня українські міста руйнують російські ракети та дрони. Вони не можуть нас захопити, тому намагаються нас знищити", — заявив Дмитро Кулеба.

Що більше систем ППО нададуть партнери Україні, то під сильнішим захистом будуть міста. До слова, перед початком пресконференції розпочалася повітряна тривога, тому її учасники були змушені переміститися в укриття.

Пов'язана небезпека була із загрозою застосування противником балістичних ракет. Це стало ще одним нагадуванням, каже Дмитро Кулеба, що українське небо потрібно закрити.

"Ми з міністром (МЗС Японії, — ред.) поділяємо думку, що Росія має платити за свою агресію своїми грошима. Це буде логічно і закономірно, а також буде чітким сигналом будь-кому у світі про те, що якщо ти щось руйнуєш, ти маєш за це заплатити", — додав Дмитро Кулеба.

Нагадаємо, 5 січня повідомлялося, що РФ нарощує закупівлі іноземних балістичних ракет. За словами американських аналітиків, російські окупанти домоглися "відносного успіху", обстрілюючи Україну балістичними ракетами в поєднанні з крилатими ракетами і БПЛА.