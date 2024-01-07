"Готовий до нових місій": в Міноборони показали американський танк Abrams (відео)

Українська армія має у своєму арсеналі 31 Abrams у версії Situational Awarness, яка є масовою в збройних силах США.

Сполучені Штати передали Україні 31 танк Abrams M1A1 SA восени 2023 року. Міністерство оборони України опублікувало відео з машиною десь на полігоні. Відповідне відео опублікували в Х (раніше Твіттер).

На відео зафіксовано американський танк Abrams, який рухається по заболоченій місцевості.

"Американський сталевий звір у надійних руках українських військових. Танки Abrams готові до нового бойового завдання", — підписали ролик у Міноборони.

Варто зазначити, що перша поява танків Abrams на фронті відбулася в листопаді 2023 року. Зі світлин стало зрозуміло, що українська армія отримала машини у версії Situational Awarness (SA), яка є масовим виробом в американській армії. Відтак M1A1 SA не має каналу передавання даних для програмованих боєприпасів, встановлено один тепловізійний приціл 2 покоління у навідника, а також установлено пускову для димових гранат М257. Також тепловізор командира машини встановлено на кулеметній установці.

Окрім цього всі Abrams, які США постачають за кордон, мають йти без секретного бронювання з додаванням збідненого урану. На експорт йде версія з вольфрамовим бронюванням.

Нагадаємо, 4 січня ЗМІ писали, що українські Abrams M1A1 потрібно додатково захистити від ураження FPV-дронами.

27 грудня аналітик припустив, як Abrams захистити від дронів-камікадзе.