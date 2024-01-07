Сотні найменувань: росіяни злили Україні секретні документи про озброєння ЗС РФ (відео)

Журналіст Дмитро Карпенко заявляє, що з ним звʼязались особи, які мали 100 ГБ даних з підприємства "Специальный технологический центр". Воно виробляє БПЛА, засоби РЕБ та іншу військову продукцію на мільярди рублів.

Росіяни злили українській стороні секретні дані щодо 194 російських розробок озброєння в обмін на виїзд з території РФ. Про це повідомляється на YouTube-каналі Володимира Золкіна та Дмитра Карпенка. Ролик було опубліковано 7 січня.

В межах програми "Апостол платить гроші" росіяни можуть отримувати грошову або іншу винагороду в обмін на інформацію про позиції ЗС РФ або інші цінні дані. За словами Дмитра Карпенка, історія почалася 15 грудня. До нього звернулись особи, які володіли секретними даними з підприємства ТОВ "Специальные технологический центр" (СТЦ). Воно виробляє безпілотники "Орлан", засоби РЕБ, РЕР, антени та іншу військову продукцію.

"Звернулись люди, кажуть: "у нас є 100 Гб інформації. Креслення, технічні завдання, патенти, конструкторська інформація, програмне забезпечення. Звісно, нам цікаво", — розповідає Карпенко.

В обмін на інформацію росіяни попросили допомогти покинути Росію. Перш ніж погодитись, український журналіст попросив надати приклад інформації, яка в них є. Вони це зробили й українські компетентні органи зацікавились даними й далі вони керували процесом.

31 грудня Дмитро Карпенко був в неназваному місці. Україна допомогла особам покинути РФ. Дмитро Карпенко додав до відео кадри з підприємства "Специального технологического центра". В ньому показано те, чим займається ТОВ, й що вони виготовляють. Журналіст озвучив лише кілька найменувань, креслення до яких тепер є в України:

"Альтиус";

"Апогей";

"Барьер";

"Вереск";

"Волга-СГ";

"Дроворуб";

"Ирхан".

Передані документи, які містять всі виробничі цикли, аж до того, що вказано, яким болтиком треба скріплювати деталі, стверджує Карпенко. Окрім цього інформатори повідомили, що російське підприємство завищує в 10 разів більшу за вартість виробництва. Співзасновником підприємства є Ханов Едуард Борисович. На СТЦ також є можливість уникнути мобілізації, але для цього потрібно буде віддавати половину зарплатні.

Дмитро Карпенко резюмував, що скоро втікачі з РФ або українські офіційні представники можуть дати пресконференцію з деталями операції.

Нагадаємо, 5 січня в ЗМІ показали український дрон "Канюк", який зможе долетіти до будь-якої частини Криму.

4 грудня ЗМІ писали, що Україна отримала ПЗРК Marlet з Великої Британії для боротьби з "Шахедами".