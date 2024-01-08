Гуманітарна катастрофа: як росіяни "повільно вбивають" українців у Запорізькій області

На тимчасово захоплених територіях не вистачає ліків. Частину з них відпускають лише за рецептами, для отримання яких необхідний російський паспорт, розповів мер Мелітополя Іван Федоров.

На тимчасово окупованих територіях російські військові створили гуманітарну катастрофу. Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров у своєму Telegram.

"Росіяни повільно вбивають та виживають наших людей на ТОТ. Маємо звільнити кожного українця!" — сказав Іван Федоров.

Він зазначив, що на всіх тимчасово захоплених територіях Запорізької області склалася "біда" з медикаментами, а саме імпортних ліків або немає, або ціна недоступна для людей. Також ворог не постачає обов'язкових дитячих вакцин БЦЖ та АКДС, батьки чекають понад пів року на щеплення від туберкульозу.

Крім цього, в аптеках відпускають частину життєво необхідних ліків проти хвороб серця, шлунка, гіпертензії лише за рецептами. Тоді як для його отримання потрібно вистояти велику чергу до лікаря. Ба більше, обслуговування в лікаря неможливе без паспорта Російської Федерації.

Нагадаємо, 26 грудня міський голова Мелітополя Іван Федоров розповів, що противник перетворює українську молодь на тимчасово окупованих територіях на рабів та "гарматне м'ясо". Зокрема, противник зігнав громадян до різних "молодіжних організацій" для підготовки до так званих "президентських виборів".

22 грудня в Центрі національного спротиву повідомили, що на тимчасово окупованих територіях Донецької області спостерігалася критична ситуація з постачанням тепла та електроенергії. В регіоні не функціонували 111 котелень, а на теплотрасах були значні витоки, які росіяни не лагодили.